Roig recalca que el Corredor hauria d'"estar ja": "És una animalada que no estiga unida l'Espanya circular a la radial"

Roig, abans d'assistir a l'Acte Empresarial pel Corredor Mediterrani i Segona Revisió Semestral, ha recordat que "portem anys i anys reivindicant" aquesta infraestructura. "Quan hauria d'estar fet ahir, i ací estem", ha assenyalat.

Sobre aquest tema, ha incidit, preguntat pels fons europeus per a aquesta infraestructura, que el Corredor Mediterrani és "molt necessari per a Espanya perquè vertebraria a nivell global i a més ens igualaria a moltíssims espanyols".

Per açò, ha recalcat que "no pot ser que no ho tinguen fet". "Em pareix fenomenal, que agafen tots els diners de Brussel·les i que faça el Corredor Mediterrani en dos dies", ha postil·lat.