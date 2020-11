Jutjats de València veuen "irregular" el desenvolupament de beques de pràctiques professionals en la Generalitat

Així ho ha indicat la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV en un comunicat en el qual informa de diverses resolucions judicials que han conclòs en els mateixos termes. Així, ha advertit: la normativa vigent en la Generalitat Valenciana no està assegurant una bona gestió de les beques.

Des del sindicat es van presentar diferents denúncies a la Inspecció de Treball que van comportar la resolució de declaració de personal laboral en frau i la conseqüent reclamació de cotitzacions a la Seguretat Social de personal inicialment becat. Aquestes resolucions generen la possibilitat de demandar les diferències salarials i la resta de drets laborals com aquestes demandes per acomiadament.

D'altra banda, la Tresoreria General de la Seguretat Social reclama a l'Administració la diferència en les cotitzacions a la Seguretat social corresponents com a personal treballador de l'Administració i no com persona becària, han recordat les mateixes fonts.

Gran part de les persones joves afectades per les denúncies de la FSC CCOO PV i les resolucions favorables de la Inspecció han demandat pel seu acomiadament, per mitjà dels servicis jurídics del sindicat, davant la notificació de la fi de la suposada beca.

Els Jutjats socials 2, 14 i 15 de València ja han dictat sentències favorables a persones suposades becàries de la Conselleria de Sanitat, igual que ha succeït amb la Diputació de València. En els fonaments de dret citen jurisprudència per la qual, establida la presumpció de veracitat i certesa de les actes d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, és l'Administració la que ha d'aportar proves que la beca no era en realitat una relació laboral encoberta.

En concret, un jutjat recorda que ja hi ha múltiple jurisprudència i ressalta: "Valorant en conjunt les proves la relació existent ha de qualificar-se com a laboral, ja que malgrat haver sigut seleccionada per a cobrir una beca, les activitats desenvolupades encara que guarden relació amb l'activitat formativa de l'actora (...) eren de contorns molt pròxims a la resta d'empleats (...) no existint una real tutorització, supervisió o pla formatiu reglat (...)".

La sentència continua explicitant: "El tret diferencial de la beca com a percepció és facilitar l'estudi i formació del becari i no la d'incorporar els resultats o fruits del seu treball o estudi realitzat al patrimoni de l'empresa que atorga la beca".

Davant aquesta resolució, atés que l'Administració ha optat per la indemnització, la sentència reconeix el dret a percebre una indemnització de 33 dies per any treballat.

Per a la FSC CCOO PV és "lamentable" que, malgrat que tots els indicis donen la raó al sindicat respecte a la mala praxi preponderant en la gestió de les beques, i la quantitat de demandes presentades, la Generalitat Valenciana "seguisca sense voler actuar i asseure's a valorar seriosament com evitar aquests abusos respecte a les beques oferides a les persones joves".