Coronavirus.-Fiscalia manté investigacions en tres residències i observa suficient assistència sanitària "ara com ara"

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha explicat que la situació en els centres de majors es complica "igual que en la societat en general" però, en aquestes ocasió, hi ha majors mitjans i assistència sanitària.

La fiscal ha assenyalat que en aquesta segona onada de la Covid-19 s'ha posat a la disposició dels centres assistència sanitària "suficient" des del primer moment per a evitar majors conseqüències, la qual cosa "evidencia" que la sensibilitat i la situació ha canviat.

De fet, ha posat com a exemples que des dels centres no s'ha denunciat de moment falta de mitjans ni de personal per a atendre els majors i, a més, els afectats pel virus són traslladats a hospitals per a ser atesos en millors condicions.

Ana Lanuza ha destacat que aquest panorama dona més garanties als majors encara que ha advertit que la situació podria descontrolar-se davant un possible elevat de casos no solament ja entre els majors, sinó en la població en general.

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, fins a aquest dimecres hi havia algun cas positiu en 71 residències de majors (4 en la província de Castelló, 21 en la província d'Alacant i 46 en la província de València), 15 centres de diversitat funcional (5 en la província de Castelló, 3 en la província d'Alacant i 7 en la província de València) i 4 centres de menors en la província de València.

A més, s'han registrat 72 nous residents, 41 treballadors nous positius i un resident mort. I es troben sota vigilància activa de control sanitari 11 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província de Castelló, 4 en la província d'Alacant i 6 en la província de València.