Ricardo Castella dispara un arma de fogueo en 'La Resistencia' y Broncano le advierte: "No me gustan estas cosas..."

"Hay algo que dé más rabia que no tener una pistola a mano, es como ir al zoo y olvidarte la cámara de fotos. Da una rabia grandísima", comentó Ricardo Castella tras concluir la entrevista de Broncano a la actriz Nathalie Seseña, que presentó la película Ni de coña.

El músico y director del espacio de Movistar se sentó en el sofá para concluir el programa y lo hizo de una manera sorprendente, con un arma en la mano: "He conseguido una de fogueo, de momento, y en casa la voy a tener encima de la mesa".

"Ni caja de seguridad ni nada, si mis chavales desbloqueaban el iPad desde que tenían siete meses. A ver si cuando tengan tres dedos menos lo desbloquean tan fácilmente...", señaló Castella.

Aclaró que al ser de fogueo "solo suena, pero es un pistolón" y añadió que "si queréis, luego la disparo, no asusta nada. Como mucho piensas que se ha acabado la democracia, pues bastante ha durado...".

Ricardo Castella y David Broncano, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Aunque sabéis que es de mentira, el rollo ha cambiado completamente", comentó, para luego dirigirse al presentador y le dijo: "Ahora te digo que me comas el culo, tu dirías que no crees", pero el director de La Resistencia apuntó a Broncano y señaló: "¿Ahora mismo no estás pensando que hoy si es el día de comerme el culo?".

"Igual hacer eso está feo, pero peor es morirse", añadió Castella continuando con la broma al presentador. Pero el madrileño cogió el arma con las dos manos y apuntó al público: "Es sencillo, hacer lo que os salga natural".

Castella accionó el gatillo apuntando al techo del plató, pero no funcionó, hasta que se dio cuenta de que tenía que cargar el arma: "Ricardo, que no me gustan los sonidos fuertes", le advirtió Broncano.

"A mí no me gustan estás cosas", añadió el presentador unos segundos antes de que el director del programa disparara al aire para ver la reacción del público, que estalló en aplausos, pero al que grabaron para comprobar que habían hecho en el momento del disparo.

La pistola cuando se saca es para disparar. pic.twitter.com/ILa8bsf2Ge — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) November 12, 2020

Varios se asustaron: "Hay algunos a los se les han escapado unas gotitas de pis", comentó Castella, pero hubo uno que ni se inmutó: "Ojo a ese chaval que tiene las manos encima de los huevos que le ha dado igual todo", destacó Broncano.

"No sabía que habían venido paramilitares ucranianos aquí. El chaval ha pensado que si, otra vez, como en toda mi infancia", concluyó el presentador.

Público de 'La Resistencia'. MOVISTAR