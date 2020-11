El Gobierno foral concede con 100.000 euros a 32 localidades para apoyar comedores autorizados de Infantil y Primaria

20M EP

NOTICIA

El Gobierno de Navarra ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se autoriza una subvención total de 100.000 euros a 32 localidades de menos de 1.500 habitantes para alumnado de Infantil y Primaria que come en el propio centro educativo y no utiliza el transporte escolar (comensales no transportados).