La obligatoriedad a vacunarse de Covid: cuando la salud pública se impone al mantra del "que se vacune otro antes"

Todas las esperanzas están puestas en las candidatas a vacunas contra la pandemia de coronavirus, cuyos avances recortan el tiempo que queda hasta que podamos volver a un escenario lo más parecido posible al de la vieja normalidad. En poco tiempo, hará un año que la palabra "coronavirus" llegó a nuestras vidas, y la OMS ya ha advertido que, para dar por terminada la pandemia, aproximadamente un 70% de la población mundial debería inmunizarse.

Según vaticinan los gobiernos y las farmacéuticas a cargo de las vacunas, en el primer trimestre del año que viene ya se podrá empezar a vacunar a la población. La reciente noticia de los avances de la candidata de la farmacéutica estadounidense Pfizer, han causado euforia en la comunidad internacional, que ya se ha apresurado a prometer a sus ciudadanos millones de dosis para 2021. Ahora, que parece que la inmunidad ya tiene fecha, el debate y la incertidumbre está en torno a la obligatoriedad de la vacuna contra la Covid-19. ¿Será voluntaria la vacunación?, ¿pueden obligar los gobiernos a vacunarse?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya aseguró en agosto que dejaría la decisión en manos de cada país. "En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna, así como el comportamiento de las personas para que busquen obtenerla. Queremos que las personas entiendan los beneficios de las vacunas y su calidad, más allá de que sea algo requerido o mandatorio", dijo en una rueda de prensa el epidemiólogo Bruce Aylward.

Un total de siete países ya obligaban a sus ciudadanos a vacunarse de otras enfermedades antes de la pandemia: Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Polonia, Letonia, Hungría y Bulgaria (todos menos Letonia imponen sanciones económicas). En 2017, Italia y Francia establecieron la obligatoriedad de las vacunas infantiles en respuesta a la disminución de las tasas de vacunación y los brotes de múltiples enfermedades infecciosas prevenibles con vacunas; aunque el mandato italiano fue posteriormente derogado.

"La vacunación en España es voluntaria y no creo que, en ningún caso, sea necesario ponerla obligatoria"

En España – donde las vacunas serán gratuitas – el Ministerio de Sanidad todavía no descarta que tenga que establecerse la obligatoriedad de vacunar; aunque su titular, Salvador Illa, señaló este martes que no lo cree necesario, y reconoció que espera que "la gente entienda que es la mejor forma de acabar con enfermedades infecciosas". Lo cierto es que no se puede obligar a vacunarse a la población, aunque la Ley Orgánica 3/1986 sí que permite una posibilidad al establecer como excepción cualquier situación que amenace a la salud pública.

"Eso está todavía por decidir, pero la vacunación en España es voluntaria, y no creo que, en ningún caso, sea necesario ponerla obligatoria", asevera a 20minutos el doctor Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología. "Yo creo que solamente podría hacerse obligatoria en algún caso, pero de forma muy excepcional", añade, señalando que "no sería bueno" plantear la vacuna obligatoria.

Ha habido casos aislados en los que se ha aplicado la obligatoriedad con mediación judicial. "Por ejemplo, una vez hubo un brote de sarampión importante en Granada, y el juez, como había personas que se negaban a vacunarse, determinó por cuestión de salud pública que se podía obligar a vacunar a la gente".

El 64% de los españoles se vacunaría de Covid-19

Por su parte, la voluntad de la población española parece estar dominada por la indecisión. Según una encuesta mundial realizada por 'Ipsos',poco más de la mitad de los españoles (64%) estarían dispuestos a ponerse la vacuna; lo que coloca a España en el segundo país europeo – después de Francia – con menos predisposición para vacunarse de la Covid-19. Además, tan solo el 13% lo haría de manera inmediata una vez estuviera lista la vacuna.

Solo un 13% se vacunaría de forma inmediata cuando la vacuna esté lista

En definitiva, 6 de cada 10 españoles se vacunaría de la Covid, una cifra que el doctor Pérez considera bastante alta, teniendo en cuenta la falta de información que todavía hay en torno al virus. "No hay ningún partido político que gane con un 64% del resultado electoral. La vacuna ganaría las elecciones por mayoría absoluta, y eso es muy positivo", afirma, considerando que, "si ese porcentaje se vacunara, seguramente, como mínimo, el 30% restante, querría vacunarse". Hay que tener en cuenta que se trata de un producto nuevo, no conocido y del que incluso han habido noticias de paralización de ensayos clínicos; por lo que, teniendo eso en cuenta, "es un logro impresionante" que el 64% quiera vacunarse.

Según explica el doctor Jaime Jesús Pérez, los que se niegan a vacunarse de Covid-19, lo hacen principalmente "por miedo a lo desconocido"; ya que, ante una vacuna nueva, que se ha conseguido en muy poco tiempo, surge desconfianza. "Cuando es una cuestión tan importante como es tu propia salud, pues es muy complicado que la gente confíe completamente. Es lógico que haya escépticos que digan mira, oye, que se vacune otro antes, y ya me vacunaré yo si veo que al otro no le pasa nada".

Plan de vacunación español

Una vez esté lista la vacuna, será primordial iniciar una campaña de información y concienciación, tanto para la ciudadanía como para los profesionales sanitarios, para aumentar ese porcentaje de confiados en la vacuna. "Los ciudadanos suelen informarse en temas de salud especialmente a raíz de los profesionales sanitarios", explica Pérez, contando que también habrá que informar a la población de todo el proceso y de por qué se ha conseguido con tanta rapidez. "Cuando a la población le explicas por qué se consiguen las cosas tan rápido, le queda claro que no se ha saltado ningún paso y que se ha hecho todo correctamente", asevera.

"Si con el tiempo tuviéramos que volver a vacunar, se volvería a hacer"

Respecto al plan de vacunación, el doctor asegura que se está trabajando en el Ministerio, pero que "ahora mismo no se puede comentar"; aunque sí que anuncia que se hará público en poco tiempo. Preguntado sobre la posibilidad de que deba vacunarse a la sociedad cada cierto tiempo - como ocurre, por ejemplo, con la gripe - Pérez afirma que las reinfecciones suelen ser menos graves, pero que, "si con el tiempo tuviéramos que volver a vacunar, pues se volvería a hacer. Ojalá que no haga falta y que esta vacuna presente tenga una duración de la inmunidad importante", concluye.

Obligatoriedad (o no) de la vacuna en otros países

Muchos países ya se han pronunciado acerca de la posible obligatoriedad de la vacuna contra la pandemia en sus territorios. Australia, por ejemplo, anunció que, una vez esté lista, será obligatoria para sus 25 millones de ciudadanos.

En una posición contraria se posicionó Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, que ha recalcado en numerosas ocasiones que la vacuna no será obligatoria en su país (a pesar de constar como uno de los que mayor mortalidad por Covid del mundo). "Imponer obligaciones definitivamente no está en los planes", aseveró.

En Italia, el debate se mantiene abierto. Su primer ministro, Giuseppe Conte, se inclina hacia la voluntariedad de la vacuna, pero la oposición se ha rebelado contra esa decisión, pues consideran que el fin último debe ser alcanzar la "inmunidad colectiva". Tampoco se lo plantean en Francia, donde ya han realizado un plan de vacunación priorizando a las personas más vulnerables.

"Una vacuna no resolverá la subinversión global en la salud pública y en sistemas sanitarios fuertes"

Es innegable que a vacuna es urgente para poder combatir al virus, y la OMS lo reconoce, pero también advierte que no resolverá las causas que hicieron de la Covid una pandemia."Una vacuna no resolverá la subinversión global en la salud pública y en sistemas sanitarios fuertes, ni la urgente necesidad de tener un enfoque único que incluya la salud humana, de los animales y del planeta", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.