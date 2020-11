Rosanna Zanetti sorprende a sus fans con una recuperación asombrosa dos semanas después de dar a luz

No hace ni un mes -de hecho, solo han pasado 15 días- desde que Rosanna Zanetti diera a luz a Bianca, su segunda hija en común con David Bisbal, y las redes ya están totalmente ojipláticas por la capacidad de recuperación física de la modelo venezolana.

Después de dejar el hospital tras un parto que ocurrió sin ninguna complicación, la también actriz de 32 años ha sorprendido a sus casi 600.000 seguidores con unas stories en su Instagram que daban cuenta de la increíble forma que ya luce ante el espejo.

Zanetti se ha grabado en su casa (ahora ya el hogar de una familia numerosa cuando se une a ellos Ella, la hija que tuvo el cantante almeriense con Elena Tablada) dado que también ella misma se encontraba asombrada por cómo cada embarazo y puerperio es diferente.

"Definitivamente cada experiencia es diferente. Dicen que en el segundo embarazo uno tarda más en recuperarse, pero a mí me está pasando lo contrario", explicaba con un pequeño texto la modelo, que no quiere sin embargo decir que este sobreparto haya sido un camino de rosas.

"Igual no quita que el postparto sea la etapa más dura a mi parecer y de la que menos se habla", comenta Zanetti, que explica algunas de las consecuencias como la subida de la leche o el índice de hormonas... "Y mil cosas más", señala antes de acabar.

Porque para ella, sin embargo, lo más importante no es solo poder hablar abiertamente de todas las complicaciones que hay en estas etapas, sino también decirle a toda mujer que cada una es distinta y necesita un tiempo de posparto diferente. "Cada experiencia y realidad personal es única, válida y hermosa", puntualiza.

Rosanna Zanetti muestra su increíble recuperación. Instagram Rosanna Zanetti

No hay que olvidar que ella sufrió una de estas consecuencias durante los meses después de dar a luz a Matteo, el primer hijo de la pareja, nacido el 7 de abril de 2019: comenzó a perder una gran cantidad de cabello. "Cada mujer es diferente, pero sí, a mí a partir del cuarto mes se me cayó muchísimo por el postparto. Estaba dando el pecho también y se me cayó muchísimo. Lo asumí, era una parte del proceso que requería tiempo", informó en su momento, asegurando que su "solución" radical fue cortarse el flequillo.