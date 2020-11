El discurso contra las redes sociales de Motos y Tosar: "Os repartís los insultos y nosotros nos vamos a tomar algo"

Luis Tosar fue el protagonista este martes en El hormiguero, al que acudió para presentar su nueva serie, Los favoritos de Midas, que se estrena el 13 de noviembre en Netflix.

Vemos el tráiler de “Los Favoritos de Midas” junto a Luis Tosar #TosarEHhttps://t.co/UHh1t7ObI2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 10, 2020

Pero antes de "entrar en harina, ¿nos da tiempo a decir una cosa?", comentó el actor, que quiso salir en defensa de su compañera de profesión, Sara Sálamo, pareja del futbolista del Real Madrid Isco Alarcón, y que ha sido muy criticada estos días, culpándola del mal rendimiento del jugador en el campo.

"Estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, supongo que os habéis enterado que le han dado mucha caña por el rendimiento de Isco, que hay una panda de descerebrados que andan por ahí poniendo cosas en las redes sociales", afirmó Tosar, para sorpresa de Pablo Motos, que señaló: "No me he enterado de nada, perdóname".

Y añadió que "una cosa bastante desagradable porque andan diciendo que el fracaso de Isco es todo culpa de Sara, zorra, y cosas por el estilo. Quería dirigirme a ellos: Vivimos en un país muy machista".

"Estos descerebrados que les llega lo justo para no cagarse ni mearse encima, por favor, que se estén calladitos y que respeten a la gente. En cualquier caso, ya tenéis un tema de conversación para esta noche para tuitear así que nada, esto es para vosotros, hijos de puta", señaló el actor, arrancando los aplausos del público presente en el plató y del presentador.

El intérprete explicó que no tiene redes sociales, "pero mi mujer sí y me enteré de esta movida que me parece muy desagradable". Motos añadió que "Luis, hay una cosa cojonuda, que es no tener redes sociales y no mirarlas jamás".

"Hay gente que vive ahí y yo no entro nunca, solo tengo Instragram donde pongo fotos y vídeos para que la gente sepa cómo eres, pero no he entrado en mi vida en Twitter y no tengo Facebook porque no sé acceder", aseguró el presentador.

El valenciano también señaló que de esa manera "se vive mejor y no entiendo muy bien por qué se le da tanto poder a gente que no lo debería de tener porque son personas que se molestan por todo para llamar la atención".

Tosar, tras escucharle, se preguntó: "¿Qué tipo de vida tiene esta gente? Como puede ser la tuya como para ponerte a tuitear cosas de este estilo". Motos admitió que "no quiero quitarte el protagonismo con la gente que te va a insultar esta noche en redes...", a lo que el actor respondió que "¡os lo pongo a huevo, cabrones!".

Para concluir, el presentador destacó que "el otro día leí una cosa de un médico que decía que había una cosa en común entre todos los que eran muy agresivos en las redes sociales y es que tenían falta de autoestima". Y finalizó diciendo: "Así que ahora os repartís los insultos que nosotros nos vamos a ir a publicidad y a tomar algo".

Agradecimiento de la actriz

Sara Sálamo no dudó en agradecer públicamente a Tosar la defensa que había realizado en el programa de Antena 3 publicando un mensaje en twitter: "Luis Tosar es un referente para mí como profesional. Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida. Gracias Luis".

Luis Tosar es un referente para mí como profesional.

Pero hoy, además, ha aprovechado su entrevista en El Hormiguero para hacer frente al machismo y mostrarme su apoyo... Y yo no le puedo estar más agradecida.

Gracias Luis. #mashombrescomotú 💙 — Sara Sálamo (@SaraSalamo) November 10, 2020

Críticas a la serie por la presencia de Willy Toledo

Pero las redes sociales no solo mostraron sus críticas al actor y al presentador ya que, tras emitir el tráiler de Los favoritos de Midas, la producción recibió numerosas críticas en redes sociales por contar en el reparto con Willy Toledo.