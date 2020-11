El PSOE traslada su "malestar" por unos presupuestos "insolidarios" por parte de la Junta con la capital

"A los socialistas nos preocupa que asuntos tan esenciales para nuestra ciudad como la sanidad, la educación, el comercio o las comunicaciones hayan quedado en el olvido de los mandatarios del PP en Andalucía", ha manifestado la edil en una nota en la que ha afirmado sentirse "avergonzada" porque el alcalde de Almería "no haya pintado nada en la defensa de los intereses de su tierra, mientras se decidían posiblemente los presupuestos más importantes de nuestra democracia".

A juicio de la responsable socialista, "frente a unos Presupuestos Generales del Estado ambiciosos y de futuro para nuestra tierra, que reflejan el compromiso del Gobierno de España con Almería, a través de una inversión histórica de 652 millones de euros", la Junta "abandona y castiga Almería en uno de los peores momentos económicos y sanitarios de nuestra historia".

En concreto ha criticado el que no se contemple "nada" en los presupuestos para ese "gran Centro de Especialidades Médicas" que el PSOE "dejó ya adjudicado junto al Hospital Torrecárdenas", pues, según ha señalado, "no es cierto que se retirara para mejorar el proyecto, como queda confirmado en estos presupuestos de la Junta en los que no se destina ni un solo euro para su construcción".

"La misma cuantía, es decir, nada, para el centro de salud que tendría que construirse en los terrenos del antiguo 18 de julio", ha añadido Valverde, quien ha aseverado que "en cuanto al centro de salud en Piedras Redondas, quieren que creamos que se va a llevar a cabo, pero a los vecinos no se les puede engañar más; ya había dinero previsto para construirlo y no se ha hecho nada en 12 meses, ¿por qué ahora debería ser diferente?".

Además, para la portavoz socialista en el Ayuntamiento significa "otro ninguneo de la Junta para nuestra ciudad" el que no haya ninguna partida específica en la que se recoja la construcción para ningún centro educativo. "Nada para el IES de Nueva Almería, nada para el de La Cañada y nada para el Conservatorio de Danza", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que el PP "tampoco se haya mojado por los almerienses" invirtiendo en el ciclo integral del agua, "tan necesario para nuestra ciudad" y que no se haya incluido ninguna partida específica para la depuradora de Cabo de Gata, "a pesar del grave problema que tiene el alcalde de Almería con el saneamiento en este barrio" y del convenio firmado en su momento entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento a tal efecto.

De otro lado, considera que el gobierno del PP en la Junta de Andalucía se ha mostrado "insensible ante la dramática situación que viven el comercio y la hostelería almerienses: ni una sola partida presupuestaria para ayudarlos, y todo ello bajo la pasividad cómplice de nuestro alcalde, que ha perdido la oportunidad de conseguir fondos de ayuda para nuestra ciudad".