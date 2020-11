Baldoví valora que les discrepàncies entre Oltra i el PSPV pel pressupost d'Igualtat acaben amb "final feliç"

Fa uns dies, la també coportaveu de la coalició va assegurar en una entrevista que la relació amb el PSPV és millorable i va demanar que "s'escolte més a Compromís" en prendre decisions, a més d'advertir sobre l'acostament" dels socialistes a Ciutadans. Aquestes crítiques es devien a les diferències en el pressupost de la seua Conselleria d'Igualtat i a les restriccions contra la pandèmia.

Baldoví, preguntat per la crisi en declaracions als mitjans a Alacant, ha defès que "el que importa és el final". "M'agraden els finals feliços", ha proclamat.

És més, ha defès que "quan alguns auguraven, o han augurat, any rere any l'afonament del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem), s'ha demostrat que una vegada més s'han posat per sobre els interessos del conjunt dels ciutadans".

"Hem sigut capaços d'arribar a acords; insistisc que bé està el que bé acaba, per descomptat que és millorable, però cal fixar-se en el final, i al meu m'agraden els finals feliços", ha insistit el portaveu nacional.