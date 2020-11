Raquel Sánchez Silva denuncia la "campaña de acoso" de la familia de su marido fallecido, Mario Biondo

Hasta tres autopsias se le han realizado al cadáver de Mario Biondo para conocer exactamente las causas de su muerte la madrugada del 30 de mayo de 2013, aunque su cuerpo fue encontrado esa tarde. La última, a finales del año pasado, tuvo unos resultados que no gustaron nada a la familia del cámara fallecido: "No nos vamos a rendir".

Sin embargo, y aunque los resultados siguen dando por sentado que su muerte se debió a un suicidio, la posibilidad de que fuese asesinado, que mantienen sus padres y hermanos, choca frontalmente con la posición de su viuda, Raquel Sánchez Silva, que prefiere pasar página, aunque sea la destinataria de las sospechas de los Biondo.

Aunque es difícil seguir adelante si, como en este caso, existe lo que ella considera una "auténtica campaña de acoso", o así lo reza la denuncia que ha decidido presentar la exconcursante de Masterchef Celebrity a través de sus abogados ante la Policía Nacional.

El escrito, al que ha tenido acceso Vanitatis, fue presentado hace menos de una semana, el pasado día 5, en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, ubicadas en Madrid, y en ellas se hace constar que, a pesar del tiempo transcurrido, su cliente "sigue encontrándose sometida a una campaña de acoso a través de redes sociales y con la ayuda del Grupo Mediaset", refiriéndose a la división italiana de la compañía televisiva, dado que, detallan, se refiere al canal Italia 1 del país transalpino.

La propia denuncia comienza afirmando que en esta cruzada contra Sánchez Silva ella está recibiendo desde amenazas a injurias: "Mediante el presente escrito vengo a interponer denuncia contra Dña Santina, D. Alessandro, D. Filippo y Dña Emanuela Biondo, Grupo Mediaset, así como contra las personas administradoras de los perfiles de Instagram y Facebook contenidos en el presente escrito por un delito de odio del artículo 510.1, un delito de amenazas del artículo 169, un delito de calumnias de los artículos 205, 206 y 211 y un delito de injurias del artículo 208 y 209, todos ellos del Código Penal".

El escrito detalla cómo, a sus 47 años, la presentadora de Plasencia es el objetivo de esta "campaña de acoso" por parte de "personas que, por increíble que parezca, la acusan de ocultar información relevante sobre este hecho [el fallecimiento de Biondo], cuando no de ser la responsable directa".

Para ello, adjunta además varios dosieres con publicaciones realizadas por los miembros de la familia en Facebook e Instagram (desde 2014 hasta el presente 2020) siendo "todas ellas ofensivas y todas ellas dirigidas a acosar y presionar a la Sra. Sánchez Silva".

'Las hienas'

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Raquel Sánchez Silva ha sido la cantidad inusitada de "mensajes injuriantes, calumniosos, hostigadores y amenazantes" que han recibido tanto ella como sus hijos menores de edad, su actual pareja -o hasta su entrenadora personal en alguna ocasión- y que se han visto incrementados desde el pasado 5 de octubre.

"No vengas a Italia. Un consejo"; "pagarás por lo que hiciste a tu marido"; "pedazo de zorra, avergüénzate, asquerosa"; "te perseguiremos hasta que hables"; te deberían echar a los cerdos, perra infame", o "a la cárcel, cerda" son solo algunos de los ejemplos que se adjuntan.

Y no es porque el 6 de octubre ella fuese expulsada del reality gastronómico (colapsando su perfil, el del show y el de la TVE en las redes sociales con decenas de insultos y oprobios, algo que también suele suceder cuando está al frente de Maestros de la costura) sino porque aquel día 5 se emitió el especial Mario Biondo: un suicidio inexplicable.

Fue en el programa de Italia 1, de la división italiana de Mediaset, Le lene [Las hienas]. Ya el título da una idea, pero en la denuncia consta que se construyó un "relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones". "A lo largo de más de dos horas del programa se lleva a cabo una revisión tendenciosa y con el objetivo de propagar fundamentalmente dos ideas: I) la muerte del Sr. Biondo no pudo ser un suicidio sino un asesinato; y II) Dña. Raquel Sánchez Silva es sospechosa de dicha muerte", se puede leer.

Tal y como señala el letrado, toda esta campaña, que también se fomenta desde el grupo Verdad y Justicia para Mario Biondo de Facebook, promovido por su familia y que está dedicado casi exclusivamente a "denigrar a la Sra. Sánchez Silva", "está teniendo consecuencias en su vida personal y en su vida profesional", así como "afecta a su dignidad personal y a su imagen pública".

No hay que olvidar que, para más inri, se ha editado varias veces la página de Wikipedia de la presentadora llegando en una ocasión a acabar el párrafo sobre su vida privada diciendo "... se la considera responsable del asesinato de su marido en toda Italia".

Vanitatis se ha puesto en contacto la madre del fallecido, Santina Biondo, que no tenía constancia de la denuncia. "Ella puede hacer todas las denuncias que quiera, esto no impedirá que le hagamos justicia a nuestro Mario, ¡que fue asesinado!", sostiene.

Preguntada por el programa de La lene del 5 de octubre afirma que "se dijo la verdad" y que "¡obviamente la verdad le duele a Raquel!". Sobre las redes sociales, incide, ellos no escriben "nada en su contra que no sea la verdad". "Lo extraño es que Raquel no denuncie a todos los españoles que en las redes sociales la llaman asesina", termina diciendo.