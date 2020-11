Grandes actores de Hollywood que ya nos dejaron

7

Marlon Brando, Jr. (Omaha, 3 de abril de 1924 - Los Ángeles, 1 de julio de 2004) fue un actor de cine estadounidense. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Óscar, dos Globo de Oro y tres BAFTA. Marlon Brando fue formado e instruido por Stella Adler, una de las más prestigiosas profesoras que desarrolló el trabajo de Stanislavski en Nueva York. Algunos sábados acudía al Actor's Studio interesado en las clases de Elia Kazan.



Se convirtió en actor de teatro a mediados de los años cuarenta y en actor de cine a comienzos de los cincuenta. Se hizo conocido por sus intervenciones en películas como 'Un tranvía llamado deseo', 'Viva Zapata!', 'Julio César' y 'On the Waterfront' ('La ley del silencio'), entre otras. Recibió su primer premio Óscar al Mejor actor por su trabajo en On the Waterfront en el año 1954. En 1972 ganó su segundo Óscar por su actuación en 'El Padrino'. Más tarde, sus intervenciones en el cine comenzaron a ser más esporádicas. Su última película fue 'The Score' (2001).