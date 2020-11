Piden 3 años de cárcel para el acusado de maltratar y amenazar a su pareja con tirarla por el balcón en Albacete

El escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, señala que la pareja tenía una hija en común menor de edad, y que fue durante los meses de julio y agosto de 2015, meses en los que se encontraban viviendo en Albacete, cundo el acusado trataba a la denunciante con ánimo de menoscabar su integridad física y psíquica, manteniendo un comportamiento de desprecio hacia ella, consiguiendo crear un clima de sumisión y anulación de la misma.

Un comportamiento que no sólo se habría dado durante los dos meses indicados, y en los que, entre las actitudes y órdenes de J.J.J. se recoge la prohibición a R.G.G. de fumar o salir de su habitación, así como controlar su vestimenta e impedirle dormir por las noches. E incluso el acusado, según el escrito, con ánimo de menoscabar la integridad física de su pareja, le propinaba bofetadas, empujones y la cogía del cuello. Unos hechos de los que no consta que R.G.G. sufriera consecuencias ya que no llegó a asistir a ningún centro médico u hospitalario por el temor que le producía el acusado.

Además, el procesado habría llegado a amenazar a la denunciante con tirarla por el balcón, asegurándole que no habría sido la primera persona a la que se lo habría hecho.

Así, el Fiscal considera que los hechos son constitutivos de tres delitos. El primero de ellos de maltrato físico y psíquico habitual en el ámbito familiar, por el que le piden 2 años y 3 meses de prisión; un segundo delito leve continuado de injurias y/o vejaciones injustas, por el que le piden la pena de 12 días de localización permanente en domicilio diferente y alejado al de la víctima; y un tercer delito constitutivo de delito continuado de amenazas en el ámbito familiar, por el que le piden un año de prisión.

A ello, se suma la petición de prohibir al acusado acercarse a R.G.G., a su domicilio o a cualquier lugar frecuentado por ella, a una distancia inferior a 500 metros, así como comunicarse con ella, durante un periodo de 6 años y medio. Periodo para el que también se le solicita la prohibición de tenencia de armas.