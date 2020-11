TVE emite la primera aparición en televisión de una joven Mónica Carrillo y ella lo recuerda

Una extensa y reputada carrera profesional abalan a la periodista Mónica Carrillo, que este sábado hizo alusión a su primera vez en televisión gracias a las imágenes emitidas en el programa de TVEViaje al centro de la tele, encargado de recopilar las primeras apariciones televisivas de los famosos, según recoge Vertele!.

Le tocó el turno a Carrillo, que ejerció como reportera en prácticas durante un verano en los informativos de la televisión pública. Las imágenes muestran a una jovencísima Mónica que ya dejaba entrever que se convertiría en una gran profesional gracias a su serenidad y confianza frente a la cámara.

Ha sido la propia presentadora quien ha compartido el vídeo en sus redes sociales con gran nostalgia. "Mis antiguos compañeros de TVE han rescatado mi primera vez delante de una cámara", ha escrito junto al clip, añadiendo un emoji de una carita enamorada y otra de disculpa.

Mis antiguos compañeros de TVE han rescatado mi primera vez delante de una cámara. 😍😅 pic.twitter.com/iwosEOpRPD — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) November 6, 2020

No es la primera vez que Carrillo echa la vista atrás para recordar sus inicios. En noviembre de 2019, para celebrar el Día Mundial de la Televisión, también publicó un vídeo en su perfil de Twitter de su casting para convertirse en la presentadora de El Diario de Patricia, lo que le abrió "las puertas de Antena 3".

"Hace 13 años trabajaba en informativos de TVE. Un día me llamaron para una prueba de cámara para un programa. Al mes siguiente me incorporé a Antena 3 Noticias. No había vuelto a ver aquel casting que me abrió las puertas de A3. Pasen y vean. Pueden reírse", dijo en tono risueño la periodista.