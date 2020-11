Una agente denuncia que fue despedida por el sheriff de su condado por ser lesbiana... Ahora ella será la sheriff

Charmaine McGuffey se ha convertido en la sheriff del condado de Hamilton, en Ohio, Estados Unidos.

Hace tres años fue despedida, según fuentes del departamento por crear un ambiente de trabajo hostil, pero según ella denuncia el motivo fue su orientación sexual.

Charmaine es una mujer declarada abiertamente lesbiana, y considera que las razones de su despido fueron homofóbicas. Además, fue señalada por denunciar actitudes en las que los agentes utilizaban de manera excesiva su fuerza.

Por ello, decidió interponer una demanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en 2018 contra el departamento que ahora ella misma liderará.

"Me dijeron que me sentara y me callara", ha revelado a LGBTQ Nation. Fue entonces cuando iniciaron una investigación en su contra y fue relegada a un trabajo inferior. Charmaine no lo aceptó y fue despedida.

No era la primera vez que esta agente recibió una acción disciplinaria. En 2010, se enfrentó a un policía en un bar homosexual de Kentucky porque según ella los oficiales tenían "problemas con las mujeres homosexuales".

Un policía le pidió a una amiga suya que vaciara su copa antes de salir del local, lo cual ella hizo, pero no hizo que los agentes cesaran en su empeño de atacarles.

"Fue horrible. Cuando se enteraron de que era policía, pensaron, '¿Qué vamos a hacer con ella?'", confesó a NBC News. "Me empujaron al suelo y me esposaron. Fue absolutamente ilegal lo que hicieron, y lo sabían".

Los cargos fueron retirados, pero a ella la sancionaron por "conducta impropia", suspendiéndola además de cinco días de empleo y sueldo.

Ahora, su victoria "no es solo una reivindicación para la comunidad LGBTQ, sino para las comunidades negras, para las personas de color. Significa que podemos lograrlo", declara.