Alexia Rivas se pronuncia por primera vez tras su ruptura con Alfonso Merlos

Alexia Rivas se ha pronunciado por primera vez acerca de su ruptura con Alfonso Merlos.

La pareja habría finalizado su relación después de haberse convertido en la historia amorosa más polémica de la cuarentena.

"Nadie va a poder con que yo siga adelante", confesaba la periodista a Chance.

Tras hacerse pública su relación con Alfonso Merlos, Alexia decidió dejar la televisión. Sin embargo, ahora parece encontrarse en una situación diferente, "abierta a nuevos proyectos, por supuesto con ganas de hacer cosas en televisión y muy contenta".

Aunque reconoce que su decisión fue acertada porque "necesitaba un tiempo" para ella misma. "Necesitaba reconstruirme, estar un poquito con los míos, alejada de todo y para adelante", declara.

Se ha mostrado abierta a volver a enamorarse, aunque no es su prioridad en estos momentos. "Con 27 años qué te voy a decir. Si una no está abierta al amor…no es lo que busco pero bueno, lo que me tenga que traer la vida, me lo traerá", explica.

También ha aprovechado para aclarar la posible conversación que ha mantenido con Marta López que se ha rumoreado durante las últimas semanas. "No he hablado con nadie", concluía.

Alexia no ha querido profundizar en cómo es su relación actual con Alfonso Merlos tras la ruptura, aunque todo parece apuntar que no mantienen ningún tipo de contacto.