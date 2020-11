EH Bildu acusa a Urkullu de adoptar "tarde" las medidas ante el covid-19 y "sin una planificación previa"

Iriarte ha comparecido ante los medios de comunicación tras mantener una reunión en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, con el lehendakari dentro de la ronda de contactos que Iñigo Urkullu ha abierto con los partidos políticos y que tendrá lugar cada cuatro meses.

En su comparecencia, ha hecho referencia a las últimas medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno Vasco que incluyen el cierre de la hostelería, y ha criticado que esta medida no estaba incluida en el Plan Bizi Berri II del Gobierno Vasco "ni en el peor de los escenarios".

Por ello, cree que el Gobierno toma las medidas "sin una planificación previa". "Eso me parece preocupante porque es necesario tener primero un plan antes de tomar medidas restrictivas como las que se tomaron ayer", ha insistido.

También le ha trasladado al lehendakari que las medidas deben de ir acompañadas de ayudas y medidas de apoyo a los "sectores perjudicados", algo que considera "imprescindible" porque "a la gente no se le puede decir que cierre la persiana y su vía de ingresos, y luego empezar a pensar cuáles son los planes que se pueden poner en marcha".

"Hay que tener primero los planes preparados y pensados antes de poner en marcha las restricciones", ha insistido antes de subrayar que se trata de "una situación muy grave y muy preocupante".

La portavoz de EH Bildu ha dicho no tener "toda la información" para poder determinar si las últimas medidas adoptadas por el Gobierno son "correctas", pero cree que "las medidas que se tomaron hace 15 días no fueron suficientes". "Estas, que se parecen más a las que se tomaron en Nafarroa, vienen 15 días tarde", ha criticado.

No obstante, ha señalado que espera que "sean eficaces" y sirvan para poder "tomar la delantera" al virus, atendiendo "a las recomendaciones de la comunidad científica porque son las personas que mejor orientarán a la hora de tomar medidas de uno u otro tipo".

UNA RELACIÓN MÁS FLUIDA

Iriarte ha explicado que le ha trasladado al lehendakari que este encuentro es "decepcionante" porque se celebra tras "conocer por televisión" las nuevas medidas del Gobierno. "Creo que la relación que tenemos que tener con el Gobierno en este momento tiene que ser mucho más fluida; tenemos que conocer por qué y cómo se toman esas decisiones y cuál es la situación exacta que vivimos para tomar estas y no otras decisiones", ha reclamado.

Iriarte le ha dicho a Urkullu que el coronavirus no es un problema del gobierno o de la oposición, sino que "es un problema de país". "Es hora de actuar, no como gobierno, no como posición, sino que tenemos que actuar como país, como un pueblo", ha reiterado.

Por ello, ha pedido la puesta en marcha de una mesa o foro en la que "de manera permanente" puedan analizar la situación, contrastar diferentes medidas y "entre todos" hacer propuestas y aportaciones. "Eso no quiere decir que el Gobierno no tenga que gobernar, pero creemos que es la hora de trabajar en común", ha señalado.

PLAN CON 123 MEDIDAS

La portavoz de EH Bildu ha afirmado que la coalición va a "seguir actuando con responsabilidad" y ha explicado desde el pasado mes de marzo han hecho "un sinfín de propuestas" que han recogido en un plan con 123 medidas que han entregado este viernes al lehendakari.

"Son medidas que deberían adoptarse en este momento en sanidad, en educación, en la hostelería, en el comercio, en el ámbito de los cuidados y que son urgentes", ha explicado.

EH Bildu ha subrayado la necesidad de "reforzar los servicios públicos, la educación y tomar medidas eficaces de apoyo a la hostelería, al trabajo autónomo" porque "no pueden venir por detrás" de las medidas restrictivas.

Iriarte cree que el Gobierno Vasco debe tener una "estrategia marcada y clara" que "ayudará a poder abordar, en el caso de que ocurriera otra ola de similares características, de una manera más ordenada".

"Creemos que es el momento de cambiar la forma de gobernar y que, desde luego, trabajando en común, podremos obtener mejores resultados", ha insistido.