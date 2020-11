Coronavirus.- Oltra insisteix en mesures "més estrictes": "Crec que cal frenar en sec el contagi"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa posterior al ple en ser preguntada per si segueix sent partidària, després de les mesures avançades aquest divendres pel president de la Generalitat, Ximo Puig, i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, d'anar a alternatives més restrictives.

"Ho sostinc", ha dit, per a agregar que és "falsa" la dicotomia entre salut i economia: "Sense salut no hi haurà economia i si no salvem la salut, no salvarem l'economia", ha dit.

I s'ha preguntat: "On es produeixen la majoria de brots? En espais socials", ha respost. És ací, ha agregat, "on ens sentim més segurs, amb la família i els amics, i es genera una espècie de ficció o pensament màgic que una persona que t'estima no et pot contagiar. Però no és veritat", ha agregat.

En aquesta línia, ha apuntat que "l'afecte no és una vacuna davant la Covid". "En eixos espais és on baixem la guàrdia, ens passa a tots, per açò crec que hem de fitar-los més i repetir fins a la sacietat que no podem baixar la guàrdia. Hem de seguir usant mascaretes en reunions familiars i eliminar el màxim contacte físic possible", opina.

Preguntada, en aquest sentit, per si està a favor d'un confinament o de prohibir reunions, la vicepresidenta ha afirmat que no és competència del seu departament aquests extrems. "Jo no vaig a pronunciar-me sobre mesures que s'han de prendre perquè no ho faria sense un informe tècnic", ha postil·lat.

"Jo solament dic que mire al meu al voltant, analitze, veig com van les dades del virus, que no van bé, veig el que passa en municipis on s'han confinat més estrictament i amb tot això faig una anàlisi racional i comparativa", ha assenyalat.

I ha afegit: "Veig que cada vegada, de nord a sud, les mesures són més estrictes i restrictives perquè el contagi és major, hi ha més pressió hospitalària i més llits ocupats. Aleshores, pense... Potser hauríem de ser més prudents, no?", s'ha preguntat. "Crec que més val pegar una espenta en el sentit de frenar en sec el contagi", ha advertit.

Així, ha insistit que és partidària de més mesures en espais socials: "Si restringim àrees de sociabilitat, podrem mantindre la normalitat laboral i acadèmica. Evitarem un confinament total", ha dit.

La vicepresidenta ha asseverat que, malgrat la seua opinió, qui té competència en aquesta matèria és la Conselleria de Sanitat i s'ha mostrat "segura" que les decisions que s'adopten estan basades en criteris científics i sanitaris.

"El Consell s'expressa a través de resolucions i hui hi ha una publicada per Sanitat", ha afirmat en ser preguntada per les dos visions que dona sobre aquest assumpte el Govern valencià. I interpel·lada per si li agradaria que escoltaren la seua opinió, ha dit: "Sempre m'agrada que s'escolte la meua opinió, però el més important és que les decisions estan basades en informes tècnics, en personal expert. Jo conec una mica de lleis i d'organitzar i de política, però no sóc sanitària ni experta sanitària".