Hacienda prepara una norma para que los inspectores puedan entrar de nuevo domicilios y empresas sin previo aviso

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha anunciado que el Ministerio de Hacienda prepara una normativa que permita a los inspectores de nuevo entrar en los domicilios de las personas físicas y de las empresas sin necesidad de avisar, ya que acceder con previo aviso "no parece muy efectivo" cuando existe la posibilidad de destrucción de pruebas.

No obstante, ha subrayado que habrá que adaptarse a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona que se pueda dar una autorización judicial a un registro por "una corazonada" basada en que un contribuyente tributa por debajo de la media del sector.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Gascón ha explicado que se produce un "choque de derechos" complicado de resolver, porque la inviolabilidad del domicilio se tiene que conciliar con un acceso sin previo aviso autorizado por un juez.

"El Supremo ha puesto el problema encima de la mesa y nos ha dicho: vean ustedes la normativa y vean cuál es la solución que puede ser más oportuna, porque lo que hay ahora es endeble", ha afirmado.

A su juicio, esta situación no puede llevar a que se use de forma sistemática la vía penal, "que debe ser el último recurso, porque por judicializar más no se está haciendo mejor el trabajo", ha dicho. "La vía administrativa es la ordinaria y la vía penal tiene que ser excepcional", ha añadido.