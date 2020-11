Pluges torrencials deixen greus inundacions en la Comunitat Valenciana

Un temporal que ha recorregut aquest dijous la Comunitat Valenciana de sud a nord, des de les Marines (Dénia i Xàbia) cap a València, ha deixat importants danys en forma d'inundacions, i fins i tot pedra en el camp, i ha bloquejat durant hores carreteres, vies fèrries, túnels i fins a col·legis.

Les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa han sigut les principals damnificades, amb riuades a Alzira, Sueca i Cullera, encara que la ciutat de València també s'ha vist afectada a la vesprada, amb un gran xàfec que ha obligat a tancar tots els passos inferiors i ha negat carrers, places i avingudes.

Les dades sobre precipitacions en les últimes 24 hores publicades per Aemet i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han recollit 309 litres per metre quadrat a Riola, 277 a Carlet, 250 a Alzira i 196 a Picassent, encara que la torrencialitat ha sigut especialment intensa a Carcaixent amb 221,8 litres acumulats en 12 hores, el màxim registrat en la jornada d'aquest dijous, seguit per Turís amb 75,4 litres en una hora.

Sueca ha sigut un altre dels municipis especialment afectat per les pluges. Segons el seu alcalde, Dimas Vázquez, s'han registrat 372 litres per metre quadrat en la zona de la Muntanyeta dels Sants, 306 litres al Mareny de Barraquetes, 245 al Perelló i 189 en el nucli urbà, "les xifres més altes de tota Espanya", tot i que malgrat això no hi ha hagut que lamentar danys personals.

La ciutat de València ha viscut la seua segona major tempesta des de 1980, que ha deixat 113 litres per metre quadrat durant tota la jornada. Aquestes xifres han portat a l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a qualificar l'episodi de caràcter torrencial.

De fet, els pluviòmetres han comptabilitzat xifres molt altes en només 24 hores. El del Cabanyal, on s'han inundat baixos, ha marcat 165,75 litres per metre quadrat; el del Perellonet, 213,70 l/m²; la Torre, 211,40 l/m²; Mestalla, 137,50 l/m²; la ronda sud, 181,75 l/m² i el Saler, 242,40 l/m².

Quant a les comunicacions i els mitjans de transport, les pluges torrencials han obligat a tancar el port de Sagunt i 22 carreteres en la Comunitat Valenciana, la majoria en l'àrea de la Ribera, encara que també a l'Horta Sud i la Foia de Buñol. Destaca l'autovia A-7 en sentit Alacant a l'altura de l'Alcúdia, el tall de la qual per inundació ha provocat retencions en les vies alternatives.

A més, altres sis vies han patit problemes relacionats amb els despreniments que van afectar el trànsit rodat. En Metrovalencia també hi ha hagut talls de la circulació en trams en superfície. A última hora del dia seguia interrompuda la circulació en les línies 5 i 7, entre Marítim-Serradora i Albereda; en la 3 i 9, d'Alboraia-Peris Aragó a Facultats, i en la línia 1, de Picassent a Villanueva de Castellón. Les línies 4 i 6 del tramvia circulaven fins a Tarongers. A més, l'estació d'Albereda romandrà tancada fins a un altre avís.

En la Ribera, el temporal va colpejar especialment de matinada i durant el matí, la qual cosa es va traduir en què quasi 24.500 alumnes dels centres escolars d'una desena de municipis es veren afectats per la suspensió de les classes.

A més, el Consorci Provincial de Bombers va haver d'intervindre en més de 70 serveis relacionats amb l'episodi de pluges, amb una situació "especialment complicada" en aquestes dues últimes comarques, on es va establir la situació 1 per inundacions i fins i tot l'alerta roja a Alzira.

Entre aquestes actuacions s'inclouen els rescats a una dotzena de persones atrapades en cases i l'evacuació d'un centre de discapacitat a l'Alcúdia. Els Bombers van arribar a més de 30 localitats de tota la província i van ser especialment intenses en punts com Cullera i Sueca durant la nit, i a l'Alcúdia, Rafelguaraf i Alzira durant el dia.

Un camp de la comarca valenciana de la Ribera Alta, inundat després del temporal de pluges LA UNIÓ DE LLAURADORS

El temporal danya 1.100 hectàrees de cultius

El temporal deixa unes pèrdues directes només per la incidència de la pedra i el vent de prop de 8 milions d'euros a les comarques de la Ribera Baixa i Ribera Alta, i sense tindre en compte els danys per entollat d'aigua en els camps.

Segons l'estimació inicial de la Unió de Llauradors, es tracta d'una zona de 1.100 hectàrees de cultiu de cítrics, caquis i hortalisses a Almussafes, Alginet, Benifaió, Sollana i Sueca.