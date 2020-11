Canciones convertidas en iconos gay

7

Lady Gaga Born This way incluye las siglas LGBT en un intento claro de la cantante neoyorkina por captar al público gay. Nacido así es una oda al valor y a la lucha. Born This Way es también el nombre de la fundación contra la homofobia que ella misma creó. Y el videoclip comienza con la imagen del triángulo que identificaba a los homosexuales en el régimen nazi.