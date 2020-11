Simón asegura que la vacuna el Covid-19 ya ha demostrado su seguridad y estará lista dentro de "muy poco"

Simón se ha pronunciado así en rueda de prensa horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya señalado que la campaña de vacunación contra el coronavirus "podría estar lista" dentro de seis meses, en mayo, coincidiendo con el fin del estado de alarma que implementó el Ejecutivo central hace dos semanas.

"Las nuevas vacunas podrían estar listas para ese momento, acompañando con el cambio de estación, y eso nos ayudará a recuperar progresivamente esa nueva normalidad", ha subrayado el jefe del Ejecutivo este jueves.

Al respecto, Simón ha insistido en que estará lista dentro de "muy poco", si bien ha puntualizado que la producción no va a ser masiva, aunque las empresas que están desarrollando las vacunas y con las que se están negociando la compra de las mismas tienen ya "prácticamente preparadas las plantas de producción" para producir en el mismo instante en el que demuestren su eficacia.

"Esto va a permitir que el tiempo entre los estudios necesario y la disponibilidad de las primeras dosis de la vacuna será muy breve, en comparación con cualquier otra vacuna en cualquier otro momento, aunque sí va a requerir un periodo para ir produciendo suficientes dosis para vacunar masivamente", ha explicado.

Así, Simón ha recalcado que las primeras dosis permitirán vacunar a partir de diciembre, "quizás enero", a un porcentaje de población pequeño y que serán los grupos de riesgo que ya se están valorando en todos los países. No obstante, ha advertido de que vacuna a toda la población no se va a poder realizar hasta que no se vacunen a estos grupos y haya disponibilidad para el resto, un hecho que espera que se produzca de cara a la primavera.

Dicho esto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha rechazado que se vaya a vacunar a toda la población mundial, señalando que los países con menos recursos van a tener más dificultades para vacunar a todos sus ciudadanos.

Finalmente, Simón ha rechazado la posibilidad de que se llegue a la inmunidad de grupo en España, la cual se tendría que situar en el 60 por ciento, algo a lo que "ni de lejos" se va a llegar. "No podemos plantearnos una inmunidad de grupo para llevar a cabo otras estrategias de contención del virus", ha zanjado.