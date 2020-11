Educació iniciarà el 15 de maig de 2021 les oposicions ajornades per la COVID-19

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, una vegada escoltats els sindicats docents, i amb els canvis que s’han produït els últims dies a causa de la declaració de l’estat d’alarma fins al pròxim 9 de maig de 2021, ha informat en Mesa Sectorial que les proves de les oposicions ajornades per la COVID-19 s’iniciaran el pròxim 15 de maig, el dissabte següent a l’alçament de l’estat d’alarma.

Segons la directora general de Personal Docent, Lina Herranz, “la declaració de l’estat d’alarma fins al 9 de maig és un factor nou que no estava damunt de la taula quan Educació de la Generalitat anuncià l’opció d’iniciar les oposicions en març. Per això, ens adaptem a les circumstàncies i les proves arrancaran a meitat de maig per tal d’assegurar el màxim que siga possible la celebració d’aquestes oposicions, que ja van haver de ser ajornades pels efectes de la pandèmia”.

El desenvolupament de les proves de la fase d’oposició al llarg de més de dos mesos es fa per si l’evolució de la COVID requerira alguna readaptació del calendari i així poder tindre capacitat per a donar solució a hipotètics contextos que obligaren a reprogramar els exàmens, ja que “l’objectiu és poder assegurar la celebració d’aquesta convocatòria d’oposicions que tanta gent espera”, ha dit Herranz.

Els aspirants en quarantena podran fer les proves un altre dia

Educació, tal com ha consensuat amb els sindicats, inclourà en la convocatòria de les oposicions la consideració de ‘causa de força major’ a la impossibilitat d’assistir a les proves dels aspirants que es puguen trobar en eixe moment en confinament domiciliari obligatori; també per als aspirants, que en el moment de personar-se en els llocs de realització de l’exercici, no puguen accedir al recinte perquè se’ls haja detectat febre o qualsevol altre símptoma de la COVID-19.

Tal com ha comentat Herranz, “açò permetrà a les persones aspirants, que es troben en alguna d’aquestes dues circumstàncies, que puguen fer la prova un altre dia, d’acord amb la planificació i el calendari establit per a la realització d’exàmens, sense que en cap cas es demore en el temps perquè no es perjudique el dret de la resta d’aspirants a la conclusió del procés en un temps raonable”, i ha afegit que “per aquest motiu, considerem imprescindible iniciar les proves abans de juny i poder allargar un poc el procés en el temps”.

Educació també es compromet a augmentar el nombre de tribunals avaluadors, per la qual cosa cada tribunal avaluarà menys aspirants. A més, també augmentaran les diferents seus per a realitzar les proves i això comportarà menys aspirants per seu i, per tant, permetrà garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d’higiene necessàries per a poder portar endavant les proves.

Paral·lelament també es disposarà limitar les reunions presencials dels tribunals examinadors. Tots els encontres de les persones que integren els tribunals que siguen susceptibles de fer-se de manera telemàtica es faran per videoconferència.

La previsió d’Educació de la Generalitat és publicar la convocatòria d’oposicions abans que acabe novembre per a, d’aquesta manera, poder obrir el termini d’inscripcions al llarg de desembre. El procediment de tramitació de les inscripcions serà 100 % telemàtic, igual que en les dues oposicions docents precedents.

Es preveuen uns 20.000 aspirants a les oposicions de Secundària i altres cossos de 2021, per aquest motiu se superaran els 348 tribunals de les oposicions de 2019, en què per a un nombre semblant de places convocades es mobilitzaren 1.740 docents examinadors titulars i 1.740 suplents, que van arribar a una ràtio per sota dels 60 aspirants per tribunal.

3.575 places de lliure accés

En la convocatòria que es reprén per a 2021 es trauen de nou a concurs-oposició 3.575 de lliure accés. D’aquestes, 2.771 corresponen a 30 especialitats del cos de professorat d’Ensenyament Secundari. Dins d’aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d’aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest ordre, Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (230 places).