Los parlamentarios nacionales del PP Teruel, "decepcionados" por las partidas para la provincia

Acompañados por el presidente del PP turolense, Joaquín Juste, y por el secretario general, Jesús Fuertes, han comparecido ante los medios de comunicación para hacer un análisis pormenorizado de las principales partidas previstas por el Gobierno central para el 2021 en la provincia.

En ese sentido, Herrero se ha mostrado muy crítico con las cuentas por su ínfima dotación en proyectos esenciales para el territorio como es la carretera N-330, la A-68, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo o las variantes en diferentes municipios del territorio.

"Son los Presupuestos de la pedrea porque recogen cuantías mínimas para las infraestructuras turolenses", ha recalcado muy gráficamente, al tiempo que ha criticado el apoyo de Teruel Existe a este Gobierno y a las cuentas de 2020, evidenciando que "nunca un voto afirmativo ha sido más inútil y ha valido tan poco para la provincia".

Especial énfasis ha puesto para ejemplificar esa valoración en la consignación presupuestaria para la N-330 y también para la A-68. Con relación a la primera, ha lamentado que, a pesar de que ya existían partidas en las cuentas de 2018 para su rehabilitación en el primer tramo, "no se ha desarrollado nada y en estos Presupuestos no se incluye partida alguna".

Con relación a la autovía, ha puesto de relieve que todas las partidas que afectan a la provincia cuentan con cantidades "muy reducidas", lo que le ha llevado a declarar que "no podemos entender ese hecho ni tampoco que intenten engañarnos porque los plurianuales posteriores demuestran que no hay interés de construirla a corto plazo".

También ha evidenciado esa realidad que se vive con las variantes en municipios como Calanda, La Mata de los Olmos, Montalbán y Utrillas, sobre las que "contemplan partidas irrisorias que nos dan a entender que no se van a desarrollar", situación contraria a la que se vive con la de Alcorisa o el pantano de Santolea, que según las palabras del diputado calandino "se están ejecutando porque proceden del Presupuesto del 2018 del Partido Popular".

En materia ferroviaria ha subrayado a su vez que "apenas hay nada" con relación al Corredor Cantábrico-Mediterráneo y, en lo que concierne a las obras de la línea convencional, ADIF "da continuidad a lo que el Partido Popular dejó consignado".

Un hecho que no ve Herrero en materia de extensión de banda ancha, debido a que "no se ha desarrollado nada a pesar de que es tan necesario en la actualidad"; en el apoyo a los municipios afectados por el cierre de la Central, ya que "no hay todavía ningún compromiso firme para la instalación de ningún proyecto," y tampoco con el Fondo de Inversiones de Teruel, con el retraso en la firma del de 2020 y con la publicación de las bases de 2019.

SUBIDA DE IMPUESTOS

Muy crítico se ha mostrado también el senador turolense, Manuel Blasco, quien ha lamentado que "mientras todos los gobiernos de Europa están bajando los impuestos, en nuestro país se está haciendo completamente lo contrario". "Con la excusa de que lo hacen a los ricos están ocultando la realidad de estos Presupuestos", ha complementado.

Al respecto de ello ha justificado esa valoración con el incremento de los impuestos a los seguros de coche y hogar, al diésel y a las aportaciones a planes de pensiones. "Supone un incremento del 6 al 8 por ciento en el primero de los casos, de 2,3 euros cada vez que llenemos el depósito de nuestro vehículo y de hasta 2.000 euros en la declaración de la renta por la anulación de las desgravaciones en los planes de pensiones", ha concretado.

"Y mientras el Gobierno central se sube los sueldos por segunda vez en 2020 y no paran de colocar a gente", ha incidido el senador turolense, que ha valorado estas cuentas como "malas para los ciudadanos" porque "muchos van a perder el empleo, otros muchos verán congelado su sueldo y no aportan nada nuevo a la provincia de Teruel".

VOTO AFIRMATIVO "MUY BARATO"

"Nos ha defraudado que el voto de Teruel Existe haya salido muy barato al Gobierno", ha complementado la senadora Carmen Pobo. "Se jactan de que mantienen muchas reuniones con ministros y directores generales, pero con este Presupuesto vemos que se les han reído y les han tomado el pelo a ellos y también a los turolenses que confiaron en su trabajo", ha añadido.

Pobo ha advertido de que el voto afirmativo a estos Presupuestos supondrá "una subida del sueldo a los miembros del Gobierno, a los más de 800 asesores que han nombrado y también un incremento de impuestos que afectan a todos los españoles y turolenses".

Y ha puesto el foco en los representantes socialistas en la provincia de Teruel, de los que "esperaba que su impulso fuera más importante". Ha advertido a su vez que el hecho de que tanto el PSOE como Teruel Existe planteen enmiendas a estas cuentas "dejan claro que son muy mejorables".