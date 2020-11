El PSOE rechaza que "se utilice el Imdeec para disimular la nefasta ejecución" del plan de choque

Así lo ha manifestado en una nota el concejal del PSOE y consejero en el Imdeec, Víctor Montoro, tras las declaraciones de la presidenta de este oganismo, Blanca Torrent (PP), sobre el rechazo de toda la oposición a otorgar una subvención nominativa a la Asociación Provincial de Joyeros por un importe de 100.000 euros.

Montoro ha explicado, tal y como hizo en el seno del consejo rector, que "la motivación de esta propuesta no se correspondía con la partida destinada a tal fin dentro del plan de choque". "Lo previsto era poner en valor la Escuela de Joyería como Centro de Referencia Nacional", ha resaltado.

"Para apoyar el sector, se podría haber incrementado directamente la cuantía de convocatoria de ayudas a empresas ya existentes en el Imdeec y, de esa menera, el dinero llegaría a las empresas que tanto lo necesitan", ha defendido, para agregar que "hay una convocatoria de ayudas a la expansión, creada en el mandato anterior, a la que sólo se suelen presentar empresas del sector de la joyería".

Además, el edil socialista ha aclarado que "para apoyar proyectos concretos de asociaciones sin ánimo de lucro, existe la convocatoria ESAL, dirigida específicamente para ello, en régimen de concurrencia competitiva". Es, de hecho, "una convocatoria a la que la Asociación de Joyeros se presenta todos los años y en la que resultan beneficiados los mejores proyectos para la ciudad", ha aseverado.

Sin embargo, "ambas propuestas planteadas como alternativas por el Grupo Socialista cayeron en saco roto, por lo que las perjudicadas por esta actitud fueron las propias empresas y el mismo sector joyero", ha abundado Montoro.

"El consejo rector del Imdeec no está para poner parches y enmendar la nefasta gestión del plan de choque", ha remarcado el concejal, quien ha avisado que "el dinero comprometido no llega a las empresas -y estamos ya en noviembre- y la vía de las subvenciones nominativas a entidades y no a empresas, sin ningún procedimiento de transparencia ni de concurrencia competitiva, no es el mejor modelo para la gestión del dinero público, y por tanto, ese tipo de mecanismos y atajos administrativos no puede contar con nuestro aval".