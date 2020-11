Cristina Pedroche desvela que volverá a dar las Campanadas sin ropa interior: "Mejor no llevar"

Cristina Pedroche, que lleva preparando prácticamente un año junto a Josie su vestido para estas campanadas, sigue resistiéndose a la hora de dar pistas sobre cómo será el traje que porte una de las noches más importantes del año para ella.

Por séptimo año consecutivo, la colaborada dará acompañará a los españoles la última noche del año en Antena 3, y, aunque se muestra muy nerviosa ante la cita de 2020, también se encuentra muy emocionada.

De eso habló este miércoles en Zapeando, donde Dani Mateo puso en apuros a la madrileña, que confesó que se pone "muy nerviosa hablando de ello".

"Me entran hasta sudores", reconocía la colaboradora.

"A mí me gusta no llevar [ropa interior] porque ya también es una tradición mía y prefiero no llevar"

El presentador quiso saber una intimidad y le preguntó si podía llevar ropa interior con el vestido de este año. "Mejor no", respondió ella.

"A mí me gusta no llevar [ropa interior] porque ya también es una tradición mía y prefiero no llevar", revelaba. Además, aseguró que, además del 31 de diciembre ,"hay veces que tampoco llevo. La comodidad ante todo".