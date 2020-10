Cristina Pedroche se emociona al hablar sobre las Campanadas 2021: "No quiero que piensen que solo quiero salir guapa"

A pesar del estado de alarma, parece que la Nochevieja será más parecida a otros años ya que contará con Cristina Pedroche dando las Campanadas 2021. La presentadora confirmó en su Instagram que iba a despedir el año en Antena 3, pero aseguró que tenía muchos dudas con su vestido.

Sobre esta información, la colaboradora se pronunció este jueves en Zapeando y se mostró llena de dudas acerca de la elección del traje, que, como cada año, lo diseña Josie: "Normalmente estoy nerviosa de la emoción, pero este año estoy nerviosa porque no sé cómo sentirme".

"Me apetece hacerlo porque despedir el año con todo el mundo es un sueño y todos queremos que termine este año porque ha sido malo para todos", explicó. Aun así, cree que a mucha gente puede no gustarle ver esta vez el ritual que se genera con el vestido y la pueden tachar de frívola tras toda la pandemia vivida.

"No quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche", confesó. "No consiste en eso. Consiste en entretener, en que la gente se olvide en ese momento de todo lo malo que está pasando".

Por su parte, Lorena Castell la animó a hacerlo, ya que "la gente quiere ver lo de cada año, una alegría, no una 'tristor'", a lo que Cristina Pedroche respondió: "El problema está en que esa 'tristor' también la tengo yo dentro. Yo tampoco estoy viviendo mi mejor año. En los minutos previos estoy histérica de emoción, y no quiero estar histérica de pena".

"No sé si estoy segura con este vestido o no. Cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo, si hacer otra opción... Pero es que tampoco quiero que haya otra opción, porque sabéis que son como mis hijos", explicó y comenzó a llorar de emoción.

"Esto nos pasa un poco a todos y venimos aquí todos los días", intentó animar Dani Mateo y parafraseó al padre Ángel para decirle: "Sin ánimo, todo es peor. Esto se superará como se han superado mil cosas en este país y en el mundo. Eres un pilar de la civilización occidental. Si yo pongo las Campanadas y no veo a nadie, o veo ahí un chándal... No quiero chándal, quiero alegría. El 2021 tiene que ser mejor que el 2020. ¡Y para eso te necesitamos, Cristina!".