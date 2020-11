Ábalos afirma que hi ha "dotació necessària" en els PGE del 2021 per a iniciar les obres del canal d'accés de València

Així ho ha confirmat Ábalos aquest dimecres en roda de premsa en ser preguntat sobre si es podran començar les obres enguany. Ábalos ha indicat que hi ha 58,9 milions en total per a aquestes obres, per a l'estudi informatiu del túnel passant i impuls a les accions de la societat València Parc Central. A més, ha indicat respecte al canal, que estan "pendents de firmar un nou conveni".

Així, ha defès que sí hi ha previsió per al canal d'accés, però sobre el túnel passant queda "prou" per a concloure l'estudi informatiu.

En concret, ha detallat que les estimacions de cost prèvies a les conclusions d'aquest estudi oscil·len "entre els 670 i els 1.200 milions d'euros", per la qual cosa han d'"esperar les alternatives", ja que una opció "és el doble que l'altra". Per açò, ha insistit que "encara no està conclòs".

Respecte al túnel de Serradora, Ábalos ha dit que cal "atendre les necessitats que planteja l'elaboració de l'estudi formatiu", els terminis del qual "encara no han acabat".

Així mateix, el ministeri té pressupost per al desenvolupament de les terminals intermodals com la de la Font de Sant Lluís, i les del Port de Sagunt i el de Castelló de la Plana.

AMPLIACIÓ NORD DEL PORT

També se li ha preguntat sobre l'ampliació nord del port de València i la necessitat d'una nova Declaració d'Impacte Ambiental, sobre la qual ha considerat que si el projecte "no pateix modificacions" respecte a la DIA que es va aprovar l'any 2007, aquesta declarción "serà vàlida", però "si es plantegen modificacions caldrà abordar-les novament".

En aquest sentit, el ministre ha remarcat que el port de València és "fonamental per a l'economia valenciana" i "estratègic" pel que "cal potenciar-ho" i que "cal respectar el dret mediambiental": "No cal burlar-ho ni superar-ho, cal complir-ho".