Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 458.839 treballadors en ERTO des de l'inici de la pandèmia

D'aquestes sol·licituds, des del 12 de març fins al 2 de novembre, l'Administració autonòmica ha resolt un total de 65.389 expedients que afecten 429.798 treballadors. I al llarg d'aquest temps, 271.967 han pogut eixir de l'ERTO (155.920 en la província de València, 82.432 a Alacant i 336.615 a Castelló).

En concret, la Direcció general de Treball ha rebut 919 expedients sobre 95.411 empleats i ha resolt 853 d'aquestes sol·licituds que afecten 84.172 treballadors.

La Direcció territorial de València ha rebut 32.366 sol·licituds amb 179.065 afectats i ha resolt 30.633 d'ells que afecten 168.164 treballadors; a Alacant s'han registrat 26.758 expedients sobre 138.940 empleats, dels quals s'han resolt 25.973 per a 132.579 treballadors; i a Castelló s'han comptabilitzat 8.084 sol·licituds amb 45.423 treballadors afectats i s'han resolt 7.930 expedients sobre 44.883 empleats.

Per sectors, la majoria de les persones afectades per un ERTO a la Comunitat Valenciana es dedica al de Servicis. En total, en aquesta activitat hi ha 57.533 sol·licituds d'expedients i 304.360 treballadors afectats.

El segon sector més afectat és la Indústria, amb un total de 6.423 sol·licituds d'ERTO sobre 133.561 treballadors. Li segueix la Construcció, que acumula 3.858 expedients sol·licitats sobre 19.414 treballadors. En Agricultura hi ha 306 expedients sol·licitats sobre 1.427 persones.

La gran majoria dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació sol·licitats a la Comunitat Valenciana 59.582 (el 87%) ha sigut per força major, sobre 317.488 treballadors (el 69,2%), dels quals per rebrot sumen 619 expedients (313 a València, 271 a Alacant i 35 a Castelló), que afecten 4.470 treballadors (2.468 a València, 1.925 a Alacant i 77 a Castelló).

La resta de sol·licituds d'ERTO, 8.545 (el 13%) ha estat motivat per altres causes i han afectat 141.351 empleats, el 30,8% del total.