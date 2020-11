Kiko Hernández sorprende en 'Sálvame' llevando gafas de sol a causa de un problema en los ojos

Kiko Hernández sorprendió ayer a la audiencia al presentar Sálvame ataviado con unas gafas de sol oscuras, al más puro estilo Risto Mejide. Sin embargo, Kiko no llevaba el complemento por estética ni nada parecido, sino por un problema en sus ojos.

Tras presentar a todos los colaboradores, Kiko decidió dar explicaciones a la audiencia del porqué llevaba el accesorio. "Llevo gafas de sol no porque me he operado ni me he hecho nada en los ojos", comenzó diciendo el madrileño para disipar los posibles rumores.

"Simplemente, ayer por la mañana me levanté con un pedazo de orzuelo", ha confirmado Kiko Hernández. Sin embargo, a pesar de la insistencia del director del programa, el presentador se ha negado en rotundo a quitarse las gafas.

"Tengo un ojo que está a punto... que se me va a caer. Pero bueno, mientras no se caiga...", comentaba Kiko para justificar su negativa. Como es habitual, tras este momento de pequeña tensión, el presentador ha demostrado su sentido del humor haciendo una broma respecto a su situación.

"¿Sabes cuándo se me va a caer el ojo" ¡Cuando mañana lea la entrevista!", ha comentado Kiko Hernández en referencia a la exclusiva que Kiko Rivera ha dado y en la que se posiciona, por primera vez, en contra de su madre, Isabel Pantoja.