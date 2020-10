Kiko Hernández habla sobre su sexualidad: "Soy muy cerrado y, aparte, soy asexual total"

El éxito de la segunda temporada de La isla de las tentaciones, presentada por Sandra Barneda, está dando mucho juego en Sálvame. El concurso está siendo uno de los grandes temas de debate del espacio y el pasado jueves Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para preguntar a Kiko Hernández sobre si perdonaría una infidelidad.

El colaborador no dudo en asegurar que no lo perdonaría porque para él supondría una gran traición. El presentador sugería entonces qué pasaría si la infidelidad la cometiera él, este aseguraba que eso no pasaría y afirmaba: "Soy muy cerrado y, aparte, soy asexual total", decía Hernández con mucha seguridad.

El concursante de Gran Hermano 3 afirmaba que "no es ningún complejo" y que en redes algunas ocasiones intentan atacarle con ese tema sin producir en él el efecto buscado.

A continuación Vázquez le interpelaba acerca del tiempo que hacía que no mantenía relaciones sexuales y este afirmaba con rotundidad: "Ufff... cuatro años" mientras añadía: "Es que no me apetece, mi única preocupación es que tengo que perder los tres kilos que he engordado en vacaciones".

Poco después era preguntada por su compañera Marta López sobre si él solo tampoco. Este ha respondido "eso es una ordinariez que no te voy a contestar". Además lanzaba un dardo a su compañera tras la pregunta y le contestaba: "Pregúntaselo a Merlos".