Isabel Pantoja insinúa que la culpable de que su hijo Kiko Rivera quiera denunciarla es Irene Rosales

El DJ Kiko Rivera podría estar planteándose denunciar a su propia madre, Isabel Pantoja, a cuenta de la herencia de su padre, el torero Paquirri y de la propiedad de la finca familiar, Cantora.

Los problemas económicos de Kiko Rivera le habrían empujado a buscar vías de financiación, como sería la venta de la finca, algo que no quiere hacer Isabel Pantoja, a tenor de un acuerdo que se firmó en el pasado que le daba la titularidad de la misma. Pero ahora su hijo recula: "Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió", desvela el DJ en Semana.

Isabel Pantoja no ha hablado directamente sobre el asunto, pero fuentes cercanas citadas por varias revistas del corazón aseguran que está hundida por este conflicto.

La revista Diez Minutos cita declaraciones de la tonadillera de las que se puede deducir que culpa a la mujer de Kiko Rivera, Irene Rosales, de las intenciones de pleitear de su hijo.

"Mi hijo tiene su familia y por encima de su mujer y de sus hijas no hay nada", declara en citas publicadas por la revista, que también pone en boca de la tonadillera: "A mí mi hijo no me da mi sitio. A su mujer, a su familia sí, ¡Pues olé por ella!".

Isabel Pantoja se quejaría de que "ellos hacen y deshacen como les da la gana. Sólo se acuerdan de mí cuando me necesitan", denuncia la cantante, que culparía a Irene Rosales de influir en su hijo.