El mercadillo de Landaban contará de nuevo desde este domingo con puestos no comestibles

20M EP

El mercadillo de Landaben contará de nuevo, desde el próximo domingo, 8 de septiembre, con puestos no comestibles, que en estos momentos de crisis sanitaria no estaban permitidos. Habitualmente se han instalado 54 puestos de productos comestibles, a los que se unirán 37 que principalmente se dedican a la venta de ropa y complementos. Esta cifra de 37 supone el 50% del total de puestos no comestibles que en situación normal hay adjudicados en el mercadillo. A partir de ahora se irán instalando de forma rotatoria cada fin de semana.