Saray ('MasterChef') critica a Paca La Piraña por sus palabras de los gitanos: "Te sigues aprovechando de La Veneno"

Saray Carrillo, exconcursante de MasterChef 8, se ha llevado una gran decepción con una de las actrices de Veneno después de escuchar sus comentarios sobre los gitanos. Y es que la cordobesa, que ya llamó la atención en el talent culinario por sus palabras y sus acciones, ha estallado en Instagram contra Paca La Piraña, amiga íntima de Cristina Ortiz.

Este lunes, la joven de 28 años compartió un vídeo de la exvedette, que se interpretaba a sí misma en la serie de los Javis sobre la vida de La Veneno. En él, Paca contaba que Cristina quería comprarse un abrigo de 6.000 euros y ella le quitó la idea de la cabeza.

"Ella iba hecha una gitana. Cuando tu veías por la calle decías: '¿Tú eres La Veneno? Si pareces una calorra gitana marrana'", decía Paca La Piraña en la grabación que compartió la exaspirante de MasterChef, quien criticó estos comentarios.

Historias de Saray Carillo ('MasterChef') criticando a Paca La Piraña. SARAYCARRILLO_OFICIAL

"Te tenía por mejor persona, pero me di cuenta de que eres una racista y si no digo dos cosas es por educación y porque no me voy a poner a tu nivel", escribió Saray en sus stories este lunes. "Menos mal La Veneno era tu amiga, cariño, que si llega a ser tu enemiga no te quiero ni contar".

"Más quisieras ser gitana, hija de perra, que eres un buda, montaña de carne racista", sentenció la cordobesa. "La Veneno no te menciona en sus memorias. Valeria Vegas sabe perfectamente que La Veneno no te quería ni ver por lo que le hiciste en los últimos años, perra.

"Le has robado en vida y te sigues aprovechando de ella una vez muerta", concluyó su crítica y mostró una entrevista de Cristina Ortiz en la que hablaba mal de Paca La Piraña y decía que le había robado dinero, algo que en la serie de Los Javis se presenta como un supuesto montaje que ideó La Veneno para volver a la televisión.