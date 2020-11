El Ayuntamiento de València presenta a Sanidad su plan para poder celebrar Cabalgata de Reyes

El responsable municipal ha advertido, en este sentido, de la "situación cambiante" de por la pandemia y ha apuntado la posibilidad de que los actos que se programen finalmente se tengan que anular por esta circunstancia sanitaria. "El 4 de enero se puede anular perfectamente la Cabalgata de Reyes porque ha pasado algo. Esto es cambiante. Los técnicos van analizando y la conselleria va trabajando", ha planteado al respecto.

Carlos Galiana se ha pronunciado de este modo tras reunirse con la secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, para hablar de dicho plan y para abordar otras cuestiones relacionadas con festividades de la capital valenciana como las Fallas. El concejal ha agradecido a Navarro "la reunión y la atención prestada a nuestro plan".

Respecto a este documento, el responsable municipal ha dicho que no quiere "lanzar las campanas al vuelo" y "comenzar a presentar planes" en favor de la Cabalgata de Reyes sino esperar a qué dice Sanidad sobre su propuesta inicial. No obstante, ha comentado que "la línea de trabajo del Ayuntamiento siempre ha sido" la de poder "presentar el plan A, el B y si no, el C y si no, el D".

"Hemos presentado un plan. Creemos que es posible", ha aseverado Galiana sobre el planteamiento de cabalgata hecho esta jornada a la conselleria. A pesar de ello, ha insistido en que "todo" lo deben "mirar y valorar los técnicos" de este departamento autonómico para "dar el OK". El edil ha dicho que si finalmente su idea recibe el visto bueno se informará de ella "para que toda la ciudadanía sepa cómo se va a desarrollar la cabalgata".

"Hemos explicado el planteamiento que tenemos. Evidentemente, a día de hoy, no sabemos qué pasará dentro de dos meses, si bajará la incidencia" de la Covid-19 o no, ha expuesto Carlos Galiana, que ha asegurado que "estamos en un momento bastante fuerte, tanto de la ciudad como de la Comunitat" en cuanto a la pandemia. Por ello, ha pedido "ver cómo evoluciona" la situación sanitaria.

El titular de Cultura Festiva ha comentado que debido a esta crisis, el consistorio "ha anulado muchas cosas ya" previstas inicialmente para Navidad y ha citado entre ellas la feria infantil y juvenil Expojove, los tradicionales mercadillos navideños o la fiesta de Nochevieja en la Plaza del Ayuntamiento. "Estamos siendo bastante restrictivos con las actividades que se pueden hacer", ha resaltado.

Preguntado por los actos que habrá en la plaza del Ayuntamiento en Navidad, el edil ha recordado que los comerciantes del centro histórico han decidido no montar la pista de hielo debido a la pandemia pero sí el carrusel y ha agregado que por parte del consistorio se mantendrá el montaje del árbol de Navidad y las luces. Sobre el encendido de estas, ha precisado que se verá el día que se lleve a cabo "cuánta gente puede acudir" y ha apuntado que si se sospecha que "puede ser un foco" e atracción de gente, se podría optar por no hacerlo.

RECIBIDOS POR EL ALCALDE

En cuanto a la Cabalgata de Reyes, Carlos Galiana ha añadido que los Reyes Magos vendrán a València aunque ha matizado que cómo "no lo sabemos" y ha avanzado que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, "los recibirá porque tienen que ir a todas las casas". Ha manifestado que "a lo mejor" los niños "no pueden acercarse a ellos" y ha destacado que la noche de Reyes supone "irse pronto a dormir" y dejar "que los Reyes puedan dejar sus regalos y hacer su trabajo".

Por otro lado, preguntado por si en caso de que hubiese cabalgata se podrán tirar caramelos, el responsable municipal ha aseverado que se cumplirá "la normativa que se tenga en ese momento". Sobre si se prevé que haya público si este acto se lleva a cabo, ha planteado que "si se trata de una cabalgata, lo que está claro es que -los Reyes- vendrán en carroza".

"Si fuera todo virtual y todo por internet no me reuniría con la secretaría autonómica", ha precisado, al tiempo que ha repetido que se ha presentado un plan a Sanidad y que esta conselleria "tiene que estudiarlo".

Respecto a otras fiestas, como la bendición de animales con motivo de San Antonio Abad, Galiana ha expuesto que eso "es después" de Navidad y que se trata de un asunto que no se ha abordado este lunes.

MEDIDAS EN EL RASTRO

El concejal ha hablado también de las medidas de seguridad en el rastro ante la Covid-19 y ha destacado que el aforo está "controlado" -con e 50 por ciento de vendedores un fin de semana y el 50 por ciento restante otro- y vigilado con "seguridad privada" y "policía".

No obstante, ha comentado que se han "desbordado algunas líneas por donde camina la gente" y ha asegurado que se tomarán las iniciativas necesarias para evitar que vuelva a pasar siguiendo las normas de los técnicos.

Asimismo, ha apuntado que a los vendedores se les ha indicado que deben tener gel hidroalcohólico. Galiana ha recordado que este es un mercado "al aire libre" y de "venta no sedentaria", que "no están prohibidos". Isaura Navarro ha reiterado que se trata de una actividad "al aire libre" y ha señalado que "la gente no toca los productos", por lo que ha considerado que son "seguros".