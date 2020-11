AMP.- En llibertat els detinguts a València per la seua presumpta implicació en els disturbis per les mesures anticovid

20M EP

El magistrat del Jutjat d'Instrucció 4 de València ha acordat llibertat provisional per als sis majors d'edat detinguts per la seua presumpta implicació en els disturbis ocorreguts en la nit del divendres al dissabte en una protesta no autoritzada contra les mesures del Govern central per a frenar la pandèmia del coronavirus. Tots ells, d'entre 21 i 27 anys, queden investigats en una causa oberta per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat.