El presidente de los hosteleros de Lugo llama a la "insumisión fiscal" ante la falta de ayudas

"Estamos cabreados, estamos cansados, estamos indignados porque se están cargando las tintas contra un sector que es un ejemplo de cumplimiento de la normativa y los protocolos higiénico sanitarios y se siguen cargando de medidas restrictivas, de limitaciones pero no llega ninguna ayuda", ha manifestado.

Real ha apelado a que este sector "está asumiendo desde hace tiempo, desde hace meses, estas restricciones, pero en ningún momento nadie habla de exoneración o quitas de impuestos".

"Seguimos pagando las cuotas a la Seguridad Social, el IRPF, seguimos pagando las hipotecas, la luz, el agua, seguimos pagando todo tipo de cuotas y esto es inasumible y nos conduce al sector de la hostelería a una ruina inmediata", ha destacado.

Por todo ello, llama a "la insumisión fiscal", dado que "no" pueden "seguir pagando impuestos" cuando "no" les "dejan trabajar". "Sólo pedimos que nos dejen trabajar cumpliendo, como venimos haciendo, con todos los protocolos", ha reivindicado.

"Está demostrado oficialmente, hay datos oficiales que las transmisiones en el sector de la hostelería se sitúa en torno al 3 por ciento cuando en otros sectores, como el transporte y oficinas públicas, o también en reuniones familiares y de amigos y ahí hablamos de un 18 ó 20 por ciento" de contagios, ha subrayado Cheché Real.

Además ha afeado lo que ocurría el viernes "con el cierre (impulsado por la Xunta en las siete grandes ciudades gallegas) sin avisar a las tres de la tarde". "Con diez minutos que nos avisan que no puede haber reuniones de no convivientes cuando las reservas estaban hechas (restaurantes), las mercancías compradas y no nos respetan lo más mínimo", ha afeado.

"Pedimos respeto para el sector (hostelería) y los profesionales que lo confirman. Que nos dejen trabajar con los protocolos que nos exigen, que ya lo venimos haciendo", ha concluido el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo.