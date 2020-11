Cantó diu que "ara com ara no" votarien el pressupost del Consell i demana "concretar": "No ens valen paraules boniques"

Així s'ha expressat Cantó en atenció als mitjans aquest dilluns, on ha avançat que contactarà amb el president, Ximo Puig, per a "espentar-los" a negociar. En aquest sentit, ha puntualitzat: "Entenc que aquest és el procés normal, i ara arriba la negociació".

"La major part de les peticions que nosaltres teníem no estan reflectides, però era el que esperava. El lògic és que ara en les esmenes que nosaltres aportem hi haja un compromís que van a ser aprovades, i això és el que estem negociant ara", ha agregat.

Igualment, ha destacat la reunió que van mantindre els diputats de Cs Ruth Merino i Tony Woodward amb la Direcció general de Pressupostos, en la qual van veure "bona predisposició". "Però a mi em cansa la bona predisposició si no va acompanyada de dades i de xifres", ha manifestat.

"Açò no va de bones disposicions, va de realitats firmades amb nombres, amb xifres, perquè si no, estaríem enganyant als valencians i per descomptat nosaltres no anem a contribuir per a res a això, i moltíssim menys a una situació tan dramàtica com la d'ara", ha asseverat.

Cantó ha abundat que en els comptes que va presentar el Consell divendres "no es materialitza eixa pujada de personal sanitari, que per a nosaltres era necessària" ni tampoc "es concreten de cap manera les ajudes que hem demanat per a l'educació, per a l'anglés i per a construir eixes places en les residències de majors".

"AMENAÇA EN L'HORITZÓ" DE PUJADA D'IMPOSTOS

A més, ha alertat de l'amenaça en "l'horitzó" per part de Compromís i Unides Podem "que segueixen demanant i forçant al Govern al fet que es pugen els impostos dels valencians". "Crec que això és absolutament contraproduent", ha criticat.