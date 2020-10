Una treintena de municipios gallegos tiene limitadas a convivientes las reuniones

Así lo recoge un decreto publicado por la Xunta en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una media hora antes de la entrada en vigor de las medidas a las 15,00 horas de este viernes adoptadas por la mañana en la reunión del subcomité clínico.

El decreto de Presidencia de la Xunta, firmado por el titular del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, concreta que las limitaciones de reuniones de grupos sólo de convivientes afecta a los municipios de A Coruña, Arteixo, Lugo, Pontevedra, Poio, Marín, Santiago de Compostela, Teo, Ames, Vigo, Ferrol, Narón, Fene, Neda, Vimianzo, Ourense, Barbadás, Verín, Oímbra, Vilardevós, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.

De la treintena de municipios, un total de 14 son nuevos ayuntamientos que verán limitadas las reuniones de personas a grupos de convivientes, debido a que en la provincia de Ourense y en Santiago de Compostela esa restricción ya estaba en vigor.

No obstante, la Xunta aclara que "esta limitación no impedirá la reunión con personas no convivientes que se produzcan por motivos de asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes o personas con discapacidad, o por causa de fuerza mayor o situación de necesidad".

Esta limitación tampoco será aplicable en el caso de actividades laborales, institucionales, empresariales, profesionales y administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación y ocupacionales, así como en el caso de práctica de deporte federado, "siempre que se adopten las medidas previstas en los correspondientes protocolos de funcionamiento".

Asimismo, tras escuchar las recomendaciones del subcomité clínico reunido este viernes, la Xunta justifica que "procede la limitación de entrada y salida de personas" en el ámbito territorial delimitado de forma conjunta por los ayuntamientos de A Coruña y Arteixo; así como en el de Pontevedra, Poio y Marín; en el de Santiago, Teo y Ames; y en el de Ferrol, Narón, Fene y Neda.

También la Xunta, por recomendación de los expertos sanitarios, ha acordado limitar la entrada y salida en los ayuntamientos de Lugo, Vigo y en el coruñés de Vimianzo ante el avance de la Covid-19 en esos territorios.

Esta limitación territorial de forma conjunta se mantiene en los municipios de Ourense y Barbadás; así como en los de O Carballiño, O Irixo y Boborás y en los de Verín, Oímbra y Vilardevós.

No obstante, quedan exceptuados de la limitación aquellos desplazamientos "adecuadamente justificados" que se produzcan por motivos como asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

A ello se suma la asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil. También está permitido el retorno al lugar de residencia habitual o familiar; asistencia o cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

También los desplazamientos a entidades financieras y de seguros o estaciones de servicio en territorios limítrofes, así como actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales; renovación de permisos y documentación oficial y otros trámites administrativos inaplazables y la realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Con todo, la Xunta puntualiza en este decreto que "no estará sometida a restricción ninguna la circulación en tránsito a través de los ámbitos territoriales en que resulte de aplicación la limitación".

AFORO

La Consellería de Sanidade ha explicado que las medidas referentes a la limitación de movilidad perimetral y la restricción de reuniones entre convivientes han entrado en vigor desde las 15,00 horas de este viernes.

Mientras, en el caso de las medidas que modifican los límites de los aforos en los ayuntamientos, Sanidade ha ratificado que su publicación tendrá lugar este sábado en el Diario Oficial de Galicia.

Las medidas establecidas este viernes estarán vigentes hasta el próximo martes día 3 de noviembre, cuando el comité clínico volverá a reunirse y evaluará si es necesaria su continuidad.

"A favor de los principios de necesidad y de proporcionalidad, las medidas deberán ser objeto de seguimiento y de evaluación continua, con el fin de garantizar su adecuación a la situación epidemiológica y sanitaria", matiza la Xunta, que apunta que "serán revisadas en un periodo máximo de siete días".