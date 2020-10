Lambán, dispuesto a negociar hasta las últimas consecuencias para recoger en los Presupuestos propuestas del PP

"No estamos en un Aragón que se desmorona, estamos en un Aragón que lo está pasando mal, pero resiste, y saldrá vencedor de esta crisis", ha dicho Lambán, pidiendo a Beamonte que "utilice el liderazgo para dirigirse a la ciudadanía".

En su intervención, Lambán ha considerado que "estamos mal, pero no peor que los demás, y en muchos aspectos estamos mejor que la mayoría", pero "hace falta creer en Aragón, en los aragoneses y en las instituciones, no ponerse de perfil ante los problemas", como a su juicio hace el PP.

"La trayectoria de este Gobierno ha sido clara en el sentido de ofrecer seguridad", ha continuado Lambán, y el Ejecutivo no ha escatimado recursos, ni ha dudado en tomar medidas.

Lambán ha destacado "la franqueza, honradez y sinceridad" del pacto de gobierno, añadiendo que el cuatripartitou está haciendo esfuerzos para resolver sus "contradicciones" y que los Presupuestos se aprobarán en tiempo y forma.

También, que la Estrategia de Recuperación Social y Económica "sigue siendo un logro magnífico y uno de los artífices ha sido el PP", considerando que es "un magnífico instrumento para superar la situación sanitaria, la multicrisis".

"Sin salud no hay economía", ha planteado Lambán, puntualizando que "en determinados momentos hay que optar y antes que poner en riesgo la salud de los aragoneses no se me ocurriría se transigente con medidas como la utilización arbitraria de los espacios. Primero la salud y segundo la economía".

Javier Lambán ha destacado que los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan más inversión por habitante que la media española y que el Gobierno de España apoya el eje Cantábrico-Mediterráneo, tras lo que ha mencionado proyectos como el centro digital de Renfe en Teruel o la planta de correos en Plaza.

"Soy presidente de Aragón antes que secretario general del PSOE", ha proclamado Lambán, quien ha apuntado que su relación con Pedro Sánchez es "de lealtad, pero de igual a igual", mientras el PP regional tiene una relación de "subordinación" con sus responsables nacionales.

CAMAS UCI

Por otra parte, ha avanzado que "si la situación se complica", la Comunidad Autónoma puede contar con 340 camas UCI en total "de manera rápida" y que también hay muchas plazas disponibles en plantas de hospitales, así como un hospital de campaña en la Feria, con 400 camas, "libre y vacío". "No generen alarma".

En materia de listas de espera oncológicas, no hay demora en las pruebas ni en radioterapia, ni quimioterapia, ni en intervenciones quirúrgicas, y se están reiniciando los programas de cribado. El plan de abordaje de las listas de espera "estará listo dentro de poco", ha anunciado.

"Tendríamos menos problemas si Rudi no hubiera jubilado a los médicos de más de 65 años", ha espetado Lambán a Beamonte, quien ha recalcado el aumento de la oferta formativa para sanitarios.

Además, Aragón es la tercera región con más médicos de Primaria y tiene más enfermeros que la media, también más centros de salud. Ha resaltado el incremento de los rastreos y de las pruebas de detección de la COVID-19.

Ha echado en cara al PP que, con su Gobierno, no se construyeron los hospitales de Teruel y Alcañiz, "no pusieron ni un ladrillo", ni tampoco "hicieron nada" en Zaragoza ni en Huesca. Ha comentado que el lote 2 del Hospital de Teruel se adjudicará en el primer trimestre de 2021 y que el de Alcañiz se reanudará en el primer cuatrimestre del año próximo, licitándose en noviembre o diciembre de este año. Igualmente es inminente la adjudicación de la construcción del nuevo centro de salud del Barrio Jesús de Zaragoza.

La presión fiscal continúa por debajo de la media de España, ha continuado Lambán, quien ha afirmado que el paro crece menos que la media española y "somos la quinta región con menor tasa de paro", con datos "esperanzadores" para colectivos como los jóvenes menores de 25 años.

Ha remarcado que ningún sector económico estratégico se va a caer y, por otra parte, que la política de rehabilitación de vivienda para mejorar la eficiencia energética "va a ser una estrella los próximos años".

Además, "la logística va a tener un recorrido formidable" y en agroalimentación, pronto empezarán las obras de la segunda fase de las instalaciones de BonÀrea en Épila (Zaragoza). También ha estimado que el Gobierno regional cuenta con "muchos proyectos encima de la mesa" para reindustrializar las cuencas mineras.