La actriz Natalia Sánchez desvela un truco para evitar las molestias de las pruebas PCR

Si ya has pasado por el mal trago de una prueba PCR sabrás lo molestas que son. Sientes cómo el bastoncillo te llega hasta el cerebro y no puedes evitar echar alguna lagrimilla. Pero, la actriz Natalia Sánchez ha desvelado un truco para que los test no sean tan molestos.

Debido a su trabajo, la actriz de Los Serrano tiene que pasar por esta incómoda situación más veces de las que le gustaría y, por ello, se ha convertido en toda una experta.

Según explica Natalia, para que estas pruebas no duelan, el truco está en inspirar mientras "introducen el palito" y relajarse. Sin duda, si esto funciona, podremos evitarnos el suplicio al tener que hacernos estas pruebas. Para quedarnos tranquilos, Natalia ha confirmado que ha dado negativo en el test.

Aún se desconoce en qué proyecto se encuentra trabajando la actriz que, hace solo unas semanas, cambió de look y aseguró que desvelaría muy pronto de qué se trataba.