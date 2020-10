Barcelona desplegará controles en 10 parques, en Montjuïc y en el frente marítimo para vigilar la afluencia

En paralelo a la puesta en marcha de las nuevas restricciones para afrontar la pandemia de coronavirus en Cataluña, anunciadas este jueves por el Govern, y que incluyen el cierre perimetral de los municipios catalanes durante el fin de semana (desde las seis de la mañana de este viernes a las seis de la mañana del lunes próximo), el Ayuntamiento de Barcelona endurecerá la vigilancia del cumplimiento de las restricciones, tanto las relativas al uso de la mascarilla como a la limitación de las reuniones a seis personas en el espacio público y privado, y a la prohibición de aglomeraciones en zonas verdes, en la franja marítima o en la montaña de Montjuïc, al no poder desplazarse la población fuera de la capital catalana de hoy al lunes.

El regidor de Seguretat del Ayuntamiento, Albert Batlle, ha comparecido esta tarde para informar de que, en materia de seguridad y prevención por la pandemia, se ha pasado "de la fase de información y acompañamiento a la de advertencia y sanción" y que la Guàrdia Urbana será "rigurosa a la hora de hacer cumplir las normas".

Batlle ha remarcado que, desde ya, "no se permitirán situaciones que pongan en riesgo la salud de los vecinos" y ha indicado que no se tolerarán actitudes como las que desde el pasado lunes, jornada de inicio del toque de queda nocturno en Cataluña, se hayan desalojado a 3.400 personas del espacio público entre las 22 horas y las seis de la madrugada y se hayan impuesto 109 denuncias por consumo de alcohol y 348 por no llevar o no usar correctamente la mascarilla.

De este modo, la ocupación del espacio público este fin de semana, el primero de cierre perimetral por la segunda ola de Covid y que coincide con dos celebraciones, la Castanyada y Tots Sants y Halloween, ha de llevarse a cabo "con sensatez", ha advertido Batlle.

"Aunque solo haya seis personas reunidas, el máximo permitido, su comportamiento ha de ser respetuoso", ha subrayado. No se quiere volver a tener imágenes como las de familias y grupos más numerosos haciendo pícnic en algunos parques de Barcelona, cuando además está prohibido comer y beber en el espacio público.

Vigilancia de las rondas, el túnel de Vallvidrera y las vías metropolitanas

Por ello, habrá un control "específicos en 10 parques" y una especial vigilancia a lo largo del fin de semana tanto en el frente marítimo como en la montaña de Montjuïc, ha asegurado Batlle. En estos dispositivos participarán tanto la Urbana como Bombers, Protecció Civil y agentes cívicos. En cuanto al confinamiento perimetral de la ciudad, la Urbana vigilará las rondas de Barcelona y el túnel de Vallvidrera y los Mossos las vías que conectan con los municipios metropolitanos.

Batlle ha valorado positivamente el toque de queda nocturno, aunque la medida sea "dura", ha reconocido: "La movilidad está siendo esporádica".

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha declarado que las UCI de los hospitales de la ciudad ya están tratando a un 50% de enfermos por coronavirus. Y que el 80% de los casos Covid en cuidados intensivos los atienden los centros públicos y concertados. La incidencia acumulada se sitúa en más de 500 positivos por cada 100.000 barceloneses,"cuando hace cuatro semanas estaba por debajo de 200", ha afirmado.

