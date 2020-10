Alberto Esgueva: "Tuvimos suerte de elegir un parner como Iberdrola", sobre los 47 millones recibidos de la eléctrica

"Tuvimos suerte de elegir un parner como Iberdrola", ha incidido Esgueva, uno de los principales presuntos beneficiados de la 'trama eólica' a la hora de explicar cómo entró en el accionariado de Energía Global Castellana, participada al 60 por ciento por la eléctrica y al 40 por Grupo San Cayetano, a fin de promover una serie de parques eólicos en Castilla y León.

Aunque se hallaba paralizada la tramitación de tales parques, un total de 18 con una potencia 492 megavatios, casi "media central nuclear", tal y como ha advertido el procurador de Cs Francisco Javier Panizo, la entrada en el accionariado de Grupo San Cayetano como socio local contribuyó a su agilización y se tradujo a posteriori en que Alberto Esgueva, al deshacerse entonces de las acciones, recibió de la eléctrica un total de 47,1 millones de euros, frente a los 24.000 realizados de inversión por el empresario vallisoletano.

El sustancial negocio ha sido atribuido por Esgueva, durante su comparecencia esta tarde en la Comisión de Investigación de las Eólicas en las Cortes, a la suerte de asociarse con un "parner como Iberdrola, número uno mundial en el sector eólico, un socio muy potente que hizo las cosas muy bien" y que, como ha asegurado, fue el que llevó directamente con la Junta todas las negociaciones y trámites por cuanto Grupo San Cayetano tan sólo tenía 'nojau' en embalajes y cartones.

La entrada de la mercantil vallisoletana en el accionariado de la empresa creada con Iberdrola ha sido justificada por Esgueva en un contexto en el que la Junta había dado órdenes a las eléctricas para que dejaran entrar a socios locales, algo que, como así ha subrayado, fue aprovechado por otro centenar de sociedades de Castilla y León, entre ellas la suya propia.

"Por qué nos eligió a nosotros Iberdrola, pues porque también éramos número uno en el mundo en nuestro sector y exportábamos a medio centenar de países y acabábamos de inaugurar una planta en Portillo con la tecnología más avanzada. No lo hacíamos tan mal para ser locales", ha apuntado Esgueva en tono irónico, que también ha advertido de que no todos sus negocios en el sector fueron tan lucrativos ya que en algún caso tuvo pérdidas de 2,5 millones al no obtener megavatios para los parques tramitados.

El compareciente, durante su intervención, ha dejado bien claro que nunca fue "funcionario ni alto cargo ni trabajó para la Administración regional ni cobró de ella", en referencia a su cargo en Excal, una empresa "privada y participada mayoritariamente por bancos y de forma minoritaria por la Junta", de ahí que pudiera compatibilizar el puesto con su cargo en Grupo San Cayetano.

Alberto Esgueva también ha asegurado que nunca violó información reservada, ni detentado secreto privilegiado proveniente de un funcionario por el que hubiera obtenido beneficio personal ni ha causado un daño a la causa pública, y todo ello pese a que en un principio se había acogido a su derecho de no declarar a las preguntas de los integrantes de la comisión de investigación consitituida al efecto en las Cortes de Castilla y León.

El protagonista de la jornada, que sí ha comparecido ante la comisión pero de forma telemática, se había limitado inicialmente a leer una breve declaración escrita para, en primer lugar, denunciar públicamente que desde hace ocho años sufre una "pena de banquillo" que de "forma injusta" ha supuesto para su persona el "descalabro" de su vida familiar, profesional y personal, fruto también del "escándalo social" propiciado por el "sensacionalismo de los medios de comunicación".

Esgueva, en declaraciones recogidas por Europa Press, había trasladado inicialmente a los integrantes de la comisión investigadora su negativa a responder a sus preguntas, y todo ello tras recordar que figura ya in curso en sendas causas judiciales por el caso de 'La Perla Negra' y la 'trama eólica', la primera seguida en Instrucción 2 y con peticiones de cárcel ya elevadas a la Audiencia de Valladolid y la segunda, en Instrucción 4, aún en fase instructora.

Tal circunstancia ha sido esgrimida por Esgueva como principal motivo para no responder en la comisión porque, a su entender, su declaración podría incluso perjudicar la vía judicial y, además, ha recordado en tono irónico que algunos de los políticos representados en dicho órgano investigador ya le han declarado "culpable", al haberse personado la Junta y los socialistas como parte acusadora, al tiempo que ha incidido en que todo lo que tenía que decir ya lo dijo en su día en sede judicial y a través del escrito de defensa presentado en la causa.

Sin embargo, pese a su negativa a responder a las preguntas de la portavoz del Grupo Mixto, Laura Domínguez Arroyo, poco a poco se ha ido 'calentando' y ha terminado por responder a las cuestiones formuladas por los portavoces del PP y Cs, Salvador Cruz y Francisco Javier Panizo, respectivamente, y siempre para defender su inocencia, con referencias también a la "injusticia" sufrida en los últimos años y con encendidas críticas a las informaciones de los medios de comunicación.

El PSCyL no ha llegado a formular preguntas ya que su portavoz, José Francisco Martín, ha abandonado la sesión al considerar la misma una "farsa más a la que PP y Ciudadanos" someten a la comisión de investigación que se desarrolla en el Parlamento autonómico al plegarse a la petición del abogado común de Esgueva y Germán Martín, segundo en comparecer, de declarar vía telemática sin justificar su residencia.

UNA COMISIÓN QUE LLEGA TARDE

En la segunda comparecencia, German Martín Giraldo, el que fuera administrador de Urban Proyecta PM3, empresa que vendió a la Junta el Edificio de Usos Administrativos de Arroyo (Valladolid) y que también participó en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en la también localidad vallisoletana de Portillo, ha invocado públicamente su total inocencia y ha denunciado la persecución sufrida.

En una declaración de intenciones, a semejanza de Esgueva, el exadministrador de Urban Proyecta ha empezado mostrando sus reticencias a declarar, tras recordar su condición de investigado en las dos causas, y ha lamentado que la comisión no se hubiera constituido hace ocho años, "pues seguramente lo investigado estaría archivado en el juzgado", en lugar de padecer "casi una década de ataques" que le han granjeado el "descalabro familiar, personal y profesional". "'Calumnia, calumnia, que algo queda!", ha apostillado Martín Giraldo en referencia a las informaciones periodísticas y al "escarnio por el sensacionalismo mediático".

"Teníamos muchísimas ganas de hablar y declarar en esta comisión, me hubiera encantado que se hubiera constituido hace ocho años para contar las verdades como son", ha insistido Martín Giraldo, que ha aprovechado para criticar con dureza la decisión del PSCyL de marcharse de la sala sin hacer pregunta alguna, y ello a pesar de que piden "más de 22 años de cárcel" para él y 22,5 para Esgueva en un escrito "basado en meros indicios y que ni tan siquiera cumplen la tipología de indicios".