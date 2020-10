Coronavirus.- Sanitat completa la integració de l'app Radar Covid i ja està "plenament operativa" a la Comunitat

Radar Covid empra tecnologia 'bluetooth' de baix consum i funciona de manera completament anònima. De fet, una vegada instal·lada en el telèfon mòbil, permet comunicar, sempre preservant la privacitat, els diagnòstics positius i el possible contacte mantingut amb una persona infectada, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

Sanitat ha desenvolupat un sistema de generació de codis perquè els qui donen positiu en un test de coronavirus i tinguen descarregada l'aplicació en la seua terminal mòbil puguen informar, de manera anònima, a la resta de persones amb les quals hagen estat en contacte i que també siguen usuàries de l'APP Radar.

El ciutadà que haja rebut una notificació per un professional sanitari d'un resultat positiu per a la PCR, podrà obtindre el codi de 12 dígits de confirmació accedint a la web que s'ha habilitat en la pàgina de la Conselleria de Sanitat. En aquesta pàgina haurà d'identificar-se introduint el nombre de SIP, la data de naixement i la data d'emissió de la targeta SIP, i indicarà si té l'App Radar Covid instal·lada.

Després de comprovar que les dades d'identificació són vàlides, haurà de verificar el telèfon on rebre l'SMS amb el codi i el sistema comprovarà la data i el resultat de l'última prova diagnòstica de Covid-19 realitzada al pacient. Si el resultat de la prova és positiu, el sistema li adjudicarà al pacient un codi de confirmació. El codi ho visualitzarà en pantalla i també ho rebrà per SMS en el telèfon indicat.

S'han pres les mesures per a garantir que una persona solament puga obtindre un codi per a una prova PCR positiva i un codi no puga reutilitzar-se.

Per la seua banda, els contactes de la persona infectada reben una alerta en el telèfon mòbil que els notifica que han estat prop d'algú que ha donat positiu en una prova PCR. La comunicació es completa amb l'advertiment que ha d'extremar les mesures preventives i vigilar si desenvolupa símptomes en els següents 10 dies.

En cas de presentar tos, febra o dificultat respiratòria, se li commina a sol·licitar cita a través de l'aplicació GVA Coronavirus o en la web.

A més de garantir la privacitat de les persones usuàries (no sol·licita ni nom, ni telèfon, ni correu electrònic ni cap altra dada personal), l'app "és segura" i està disponible tant per a Android en Google Play com per a iPhone en l'APP Store.