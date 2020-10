El BNG insta a la Xunta a "salir de su grupo burbuja" y afrontar la "situación gravísima" por COVID-19 en los centros

Es por ello que el diputado Manuel Lourenzo ha instado a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade a abandonar la "soberbia" y los "bandazos" y "salir de su grupo burbuja" de San Caetano para tender la deriva de la pandemia en las instalaciones educativas, que ya experimentan un ritmo de contagios superior al de la sociedad gallega.

La incidencia de la COVID-19 exige "un mayor esfuerzo" por parte de la Xunta, insiste Lourenzo, que ha reiterado que Román Rodríguez debe "abandonar la improvisación" y escuchar las demandas de que lleva trasladando la comunidad educativa "desde hace meses".

Las cifras son "absolutamente demoledoras", ha advertido, para insistir en que el discurso de los centros como barrera y cortafuegos del virus "hace agua por todos lados", sobre todo teniendo en cuenta que los datos aportados por las autoridades sanitarias no recogen la incidencia real de la pandemia en estas instalaciones, al no incluir todas las aulas cerradas o los alumnos que se encuentran en cuarentena.

"Creemos que es urgente afrontar esta situación", ha insistido el parlamentario nacionalista, ante unos centros que "están al limite de lo soportable" tanto por el "caos" de la gestión de los positivos o los retrasos para informar a los afectados.

"NO SON TIEMPOS DE ESLOGAN"

Entre ellos, ha mencionado los problemas con alumnado que presenta historial clínico en otro centro sanitario diferente al adscrito a su centro, o la necesidad de aportar una solución a familias con miembros que padecen enfermedades graves y que temen que sus hijos puedan traer un contagio a casa "que puede ser letal".

A mayores, urgen impulsar de una vez el protocolo para la enseñanza a distancia ante los cientos de alumnos que se encuentran en cuarentena por los positivos en sus centros además de reforzar el reparto de medios de protección a los centros y de mascarillas, tras haberse agotado la remesa de principios de curso.

"No son tiempos de eslogan, no son tiempos de soberbia", ha advertido el BNG, sino de atajar una situación y una tendencia de contagios que va "in crescendo" en las instalaciones educativas gallegas y que "desmonta el discurso" de que las aulas son "espacios seguros".