Isa Pantoja opina sobre la llamada de su hermano, Kiko Rivera, a 'Sálvame': "Se le ha ido de las manos"

La llamada que Kiko Rivera hizo el pasado martes al programa de Sálvame dejó a todos boquiabiertos. El DJ fue muy duro con su madre, Isabel Pantoja, y reclamó que la artista tiene que aprender a diferenciar entre su papel como estrella de la copla y su lugar como madre.

Las declaraciones del hijo de la tonadillera han caído como un jarro de agua fría a su madre, que todavía no se ha pronunciado públicamente al respecto. Este jueves, ha sido el turno de su hermana, Isa Pantoja, que ha dado su opinión sobre el conflicto familiar en El programa de Ana Rosa.

La colaboradora de Telecinco se ha posicionado junto a su madre y ha comentado que, cuando vio la entrevista de su hermano, pensó: "Se le ha ido de las manos". Joaquín Prat ha preguntado a su compañera si se siente identificada con su hermano, recordando la época en la que Isa atravesó un mal momento con su madre, y ella ha respondido: "Puedo entenderlo, pero quiero que quede claro que no me siento identificada".

"Yo me enfadé con mi madre por lo que pasó con mi novio y no tiene nada que ver con esto, que por lo que estoy escuchando (en televisión) es por temas económicos", ha comentado Isa Pantoja. Asimismo, la colaboradora ha contado que cuando su hermano habló sobre su mal estado anímico llamó a su madre y "estaba muy mal, estaba destrozada". "Me dio mucha pena", ha añadido Isa P.

Los colaboradores del magazine matutino se han interesado por los detalles económicos de la disputa y la hija de la artista sevillana ha confesado que ella no interfiere en este tipo de cuestiones y que no conoce ningún detalle financiero. No obstante, Chabelita ha defendido el derecho de su hermano a poder disfrutar de la herencia que su padre, Paquirri, le dejó al fallecer.

"Mi madre esta muy mal, esta destrozada"

Alessandro Lecquio ha apuntado a que, tal vez, Isabel Pantoja no quiere que Kiko Rivera venda su parte de Cantora porque no se fía de que invierta bien el dinero de la herencia familiar. "Es una cosa que le pertenece a él y si lo pierde es su problema. Tiene una edad y es una cosa que le dejó su padre, le toca por ley. Yo también lo reclamaría", ha respondido la colaboradora.

Sin embargo, Isa Pantoja ha puntualizado que ahora no es el momento de vender Cantora, ya que su abuela se encuentra muy enferma y, por el momento, es la casa en la que vive su madre. La hija de la cantante ha confesado que le gustaría que su madre saliera más de la finca y viviera más cerca de la familia, pero que no le va a decir cómo tiene que vivir su vida.