La polémica llamada de Kiko Rivera para hablar de su madre en 'Sálvame': "Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios"

Kiko Rivera ha vuelto a pronunciarse sobre la relación con su madre, Isabel Pantoja, después de que esta interviniera en Sábado Deluxe para abroncar a su hijo, que había compartido públicamente la "enorme tristeza" que atraviesa.

Este martes, el Dj ha llamado por teléfono a Sálvame para explicar, en directo, en qué punto se encuentra la relación con la tonadillera. Y, en un tono más duro del que acostumbra, el sevillano ha criticado la actitud de la artista.

Tanto es así que el productor ha asegurado que la causa de su "depresión" se debe al comportamiento de Isabel Pantoja. "Mi tristeza viene porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre, esa es mi tristeza", ha dicho.

La intervención de Rivera se ha producido cuando los colaboradores del programa de Telecinco estaban hablando sobre su familia. Uno de los temas más comentados ha sido la delicada situación económica que estaría atravesando la familia del Dj y de Irene Rosales.

Así, en cuanto a sus problemas económicos, Rivera ha sido de nuevo contundente: "No necesito más de lo que tengo. Ha habido momentos en que he tenido más de lo que tengo ahora, pero no necesito más".

El Dj niega que haya pedido a su madre lo que le corresponde de la herencia de su padre, pero recuerda. "Si yo quisiera pedirlo, estaría en mi derecho", ha expuesto, a lo que ha añadido: "Lo que le dije es que si para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, hacía falta vender Cantora, por mi parte no había problema y que podía coger para ella lo que a mí me tocara, que a mí con que me pudiera pagar y resolver mi problema, yo no quería nada más".

Finalmente, Rivera ha lanzado un último dardo: "Dejad de pensar que soy un gilipollas porque no lo soy y que mi madre ese espabile un poco, si tiene que decir algo que me lo diga a la cara o púbicamente para que me pueda defender porque hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios".