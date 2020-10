La demanda de Blac Chyna contra las Kardashians por boicotearle su programa avanza al ser estimada por el juez

La modelo y empresaria Blac Chyna ha ganado la primera batalla de la guerra legal que mantiene contra la familia Kardashian, a la que ella acusa de ser la responsable de que el canal E! cancelara la que iba a ser la segunda temporada de su reality Rob y Chyna.

La modelo salía en 2016 con el varón del clan Kardashian, Rob, con el que se casó y tuvieron una hija. Sin embargo, la pareja se rompió poco después. El caso es que ambos, Rob Kardashian y Blac Chyna protagonizaban el reality Rob y Chyna, en el que mostraban su día a día, al estilo del de Keeping up with the kardashians, en el mismo canal E!.

Pero el reality llegó a su fin de forma precipitada y dejó de emitirse a pesar de tener capítulos de la segunda temporada grabados, algo que la modelo achacó a presiones de la familia Kardashian. Así que les demandó.

Ahora un juez de la Corte Superior de Los Ángeles negó la petición de los abogados de los Kardashian-Jenner para desestimar la demanda, debido a las "pruebas sustanciales" presentadas por Chyna, incluidas imágenes no emitidas de lo que habría sido la segunda temporada del programa.

Así, la demanda ha sido estimada y sigue adelante. El juicio está programado para comenzar el 29 de noviembre de 2021.

La base de la demanda es que la carrera de televisión de Chyna fue "dañada permanentemente" por las supuestas acciones del clan Kardashian-Jenner y se espera que la indemnización que pida la modelo sea millonaria.