Georgina Rodríguez cuenta cómo conoció a Cristiano Ronaldo: "Fue un flechazo, todo desapareció a nuestro alrededor"

Son una de las parejas del momento. Llevan juntos desde 2016 e incluso hay rumores de compromiso. Pero lo que sí se sabe es que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pasan por su mejor momento, tanto que incluso la modelo se plantea "tener más hijos".

La argentina ha contado los entresijos de su relación con el futbolista a la revista ¡Hola!, donde también ha hablado de cómo organizan su vida familiar o cómo es la rutina de sus hijos.

"Nos conocimos en la boutique de moda en la que yo trabajaba en Madrid, y fue un flechazo a primera vista", confesó en la entrevista. "Nos cruzamos y saltaron chispas, pero en esa ocasión no cruzamos palabra".

"Después nos reencontramos en un evento de moda y fue allí donde hablamos por primera vez", añadió. "Estábamos con más gente, pero todo desapareció a nuestro alrededor cuando comenzamos a conversar. Así es el amor, te envuelve y te atrapa".

Para su pareja solo tiene buenas palabras, y es que Georgina Rodríguez asegura que "es la mejor persona" que conoce: "Me protege, tenemos una gran complicidad. Y no puedo negar lo obvio: ¡es un bombón! Me atrae todo de él".

En cuanto a su forma de organizarse, la modelo contó que se ocupa de la casa, "incluida la gestión de los empleados" que tienen. "Todo gira en torno a la escuela, los niños, el entrenamiento y los juegos", explicó, pero también tiene hueco para los actos de las asociaciones y causas para las que trabaja: "La solidaridad es uno de mis valores más queridos".

"Mi deseo de maternidad es más fuerte que nada. Espero tener más hijos", concluyó Georgina Rodríguez, quien ya tiene con el futbolista tres hijos, los gemelos Mateo y Eva (3 años) y Alana Martina (2 años), a quienes se suma Cristiano Ronaldo Jr. (10 años), hijo del portugués al que prácticamente ha adoptado como suyo.