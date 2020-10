Carlos Fabra declara en el jutjat que investiga si va ocultar béns per a evitar pagar la multa en el 'cas Naranjax'

20M EP

L'expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra i un dels seus fills han declarat aquest dimecres davant el jutjat d'Instrucció número 4 de Castelló, que investiga si l'exdirigent del PP va ocultar béns del seu patrimoni per a dificultar l'execució de la sentència de l'Audiència de Castelló de l'any 2013 -que va confirmar en 2014 el Tribunal Suprem-, per la qual va ser condemnat a quatre anys de presó i al pagament d'una multa d'1,4 milions d'euros com a autor de quatre delictes fiscals en el concocido com a 'cas Naranjax'.